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Ритейлеры попросили доработать законопроект о платформенной экономике

Ритейлеры попросили доработать законопроект о платформенной экономике - 07.07.2025, ПРАЙМ

Ритейлеры попросили доработать законопроект о платформенной экономике

Российские ритейлеры направили на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина и спикера Совфеда Валентины Матвиенко предложения по доработке законопроекта о... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T16:09+0300

2025-07-07T16:09+0300

2025-07-07T16:09+0300

экономика

общество

акорт

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российские ритейлеры направили на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина и спикера Совфеда Валентины Матвиенко предложения по доработке законопроекта о платформенной экономике, в частности предлагается внедрить механизм оборотных штрафов для крупных платформ с учетом масштаба их деятельности, материалы есть в распоряжении РИА Новости. Законопроект о платформенной экономике внесен в ГД. Среди ключевых мер - запрет на манипуляции с выдачей товаров в поиске, недопущение продажи запрещенных товаров, обязательная проверка продавцов на маркетплейсах через госреестры перед допуском на платформу и упрощенный возврат некачественной продукции. Также вводится запрет на манипуляции с пользовательской выдачей и устанавливается порядок применения скидок за счет продавца. Вступление закона планируется с 1 марта 2027 года. Так, согласно материалам, представители отрасли сообщили о ранее согласованном предложении о введении личного кабинета правообладателя на маркетплейсах для защиты прав на его интеллектуальную собственность и борьбы с контрафактом. А для балансировки такого механизма было предложено страхование ответственности правообладателей для защиты интересов всех сторон. Однако они не были отражены в текущей редакции законопроекта. Кроме того, по мнению отрасли, предложенные размеры штрафов не способны обеспечить соблюдения норм законопроекта, поскольку в текущих условиях его несоблюдение может являться финансово более выгодным для крупных маркетплейсов, чем уплата соответствующих штрафов. Так, авторы предложений указали на важность предусмотреть дифференциацию штрафов в зависимости от серьезности нарушения и наличия рецидива, а также внедрить механизм оборотных штрафов для крупных платформ с учетом масштаба их деятельности (например, с порогом в 100 тысяч пользователей), что позволит создать реальный сдерживающий эффект и обеспечить справедливость санкций. Еще одним пунктом является защита граждан и продавцов от влияния маркетплейсов на ранжирование и поиск товаров. Маркетплейсы необходимо обязать раскрывать продавцам принципы работы алгоритмов ранжирования и поиска; товары, которые продвигаются маркетплейсом за плату, должны быть четко обозначены как таковые. Онлайн-площадкам также стоит запретить создавать преимущества для своих товаров или услуг. По мнению отрасли, также необходим механизм защиты продавцов от вмешательства маркетплейсов в их ценовую политику. Должен быть запрет на одностороннее снижение маркетплейсами цен на товары или услуги продавцов, чтобы не возникали условия для ценового демпинга и многочисленных злоупотреблений со стороны цифровых платформ. Кроме того, представители отрасли указывают, что отсрочка вступления законопроекта в силу до 1 марта 2027 года оставит сферу электронной коммерции без регулирования в течение более 1,5 лет, что негативно скажется на интересах государства, граждан и бизнес сообщества. "Все это показывает, что законопроект требует доработки", - указывается в материалах, там же содержится просьба учесть предложения отрасли при подготовке законопроекта ко второму чтению. Председатель президиума ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов поделился с РИА Новости, что в предложения к поправкам также вошло ограничение инвестиции маркетплейсов в глубокие скидки, превышающие размер их комиссии. По мнению АКОРТ, нерыночный характер скидок приведет к ускоренной монополизации рынка и росту цен.

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общество , акорт