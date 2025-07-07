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Минпромторг озвучил объем средств, которые направят на роботизацию - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг озвучил объем средств, которые направят на роботизацию
Минпромторг озвучил объем средств, которые направят на роботизацию - 07.07.2025, ПРАЙМ
Минпромторг озвучил объем средств, которые направят на роботизацию
России планирует выделить на роботизацию в ближайшие шесть лет около 1,7 миллиарда долларов, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T14:26+0300
2025-07-07T14:26+0300
экономика
минпромторг
антон алиханов
роботы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. России планирует выделить на роботизацию в ближайшие шесть лет около 1,7 миллиарда долларов, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках совещания министров промышленности государств - членов ШОС в ходе выставки "Иннопром". "Еще одно важное направление - роботизация. В ближайшие шесть лет на эти цели планируется выделить около 1,7 миллиардов долларов США", - сказал Алиханов. В рамках ПМЭФ-2025 министр в интервью РИА Новости сообщал, что Россия планирует ввести в эксплуатацию к 2030 году более 80 тысяч новых промышленных роботов. В марте Алиханов отмечал, что в рамках федерального проекта предусмотрен широкий перечень мер господдержки промышленной робототехники. Они направлены на стимулирование спроса и на проведение НИОКР по разработке новых образцов роботов. Еще одним важным направлением работы станет создание технологической инфраструктуры, основу которой составят 30 центров развития робототехники в регионах.
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минпромторг, антон алиханов, роботы
Экономика, Минпромторг, Антон Алиханов, роботы
14:26 07.07.2025
 
Минпромторг озвучил объем средств, которые направят на роботизацию

Алиханов: РФ в ближайшие 6 лет планирует выделить около 1,7 млрд долларов на роботизацию

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРобот-курьер "Яндекс.Ровер" в Иннополисе
Робот-курьер Яндекс.Ровер в Иннополисе - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. России планирует выделить на роботизацию в ближайшие шесть лет около 1,7 миллиарда долларов, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках совещания министров промышленности государств - членов ШОС в ходе выставки "Иннопром".
"Еще одно важное направление - роботизация. В ближайшие шесть лет на эти цели планируется выделить около 1,7 миллиардов долларов США", - сказал Алиханов.
В рамках ПМЭФ-2025 министр в интервью РИА Новости сообщал, что Россия планирует ввести в эксплуатацию к 2030 году более 80 тысяч новых промышленных роботов. В марте Алиханов отмечал, что в рамках федерального проекта предусмотрен широкий перечень мер господдержки промышленной робототехники. Они направлены на стимулирование спроса и на проведение НИОКР по разработке новых образцов роботов. Еще одним важным направлением работы станет создание технологической инфраструктуры, основу которой составят 30 центров развития робототехники в регионах.
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ЭкономикаМинпромторгАнтон Алихановроботы
 
 
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