https://1prime.ru/20250707/robotizatsiya-859248536.html

Минпромторг озвучил объем средств, которые направят на роботизацию

Минпромторг озвучил объем средств, которые направят на роботизацию - 07.07.2025, ПРАЙМ

Минпромторг озвучил объем средств, которые направят на роботизацию

России планирует выделить на роботизацию в ближайшие шесть лет около 1,7 миллиарда долларов, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T14:26+0300

2025-07-07T14:26+0300

2025-07-07T14:26+0300

экономика

минпромторг

антон алиханов

роботы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. России планирует выделить на роботизацию в ближайшие шесть лет около 1,7 миллиарда долларов, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках совещания министров промышленности государств - членов ШОС в ходе выставки "Иннопром". "Еще одно важное направление - роботизация. В ближайшие шесть лет на эти цели планируется выделить около 1,7 миллиардов долларов США", - сказал Алиханов. В рамках ПМЭФ-2025 министр в интервью РИА Новости сообщал, что Россия планирует ввести в эксплуатацию к 2030 году более 80 тысяч новых промышленных роботов. В марте Алиханов отмечал, что в рамках федерального проекта предусмотрен широкий перечень мер господдержки промышленной робототехники. Они направлены на стимулирование спроса и на проведение НИОКР по разработке новых образцов роботов. Еще одним важным направлением работы станет создание технологической инфраструктуры, основу которой составят 30 центров развития робототехники в регионах.

https://1prime.ru/20250707/minpromtorg-859245188.html

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минпромторг, антон алиханов, роботы