https://1prime.ru/20250707/rosaviatsiya-859234906.html
Росавиация сообщила об отмене 485 рейсов с 5 по 7 июля
Росавиация сообщила об отмене 485 рейсов с 5 по 7 июля - 07.07.2025, ПРАЙМ
Росавиация сообщила об отмене 485 рейсов с 5 по 7 июля
Авиакомпании с 5 июля 06.00 мск по 7 июля 06.00 мск отменили 485 рейсов, задержали - 1,9 тысяч, сообщила Росавиация. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T10:07+0300
2025-07-07T10:07+0300
2025-07-07T10:12+0300
общество
росавиация
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Авиакомпании с 5 июля 06.00 мск по 7 июля 06.00 мск отменили 485 рейсов, задержали - 1,9 тысяч, сообщила Росавиация. "Начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов, оформлено 43 тысячи вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тысячи человек, количество предоставленных ваучеров на напитки - 199 тысяч, на питание - 155 тысяч", - говорится в сообщении.Также отмечается, что все положенные по федеральным авиационным правилам услуги оказываются пассажирам в аэропортах России. Спорные моменты в связи с ситуацией в аэропортах из-за временных ограничений должны решаться в пользу пассажиров.
https://1prime.ru/20250706/sheremetevo-859222343.html
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общество , росавиация
Росавиация сообщила об отмене 485 рейсов с 5 по 7 июля
Росавиация: авиакомпании с 5 по 7 июля отменили 485 рейсов, задержали 1,9 тысячи
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Авиакомпании с 5 июля 06.00 мск по 7 июля 06.00 мск отменили 485 рейсов, задержали - 1,9 тысяч, сообщила Росавиация.
"Начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов, оформлено 43 тысячи вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тысячи человек, количество предоставленных ваучеров на напитки - 199 тысяч, на питание - 155 тысяч", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что все положенные по федеральным авиационным правилам услуги оказываются пассажирам в аэропортах России. Спорные моменты в связи с ситуацией в аэропортах из-за временных ограничений должны решаться в пользу пассажиров.
В Росавиации сообщили об отмененных в аэропорту Шереметьево рейсах