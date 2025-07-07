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СК подтвердил возбуждение дела против экс-замглавы Росгвардии Стригунова
СК подтвердил возбуждение дела против экс-замглавы Росгвардии Стригунова - 07.07.2025, ПРАЙМ
СК подтвердил возбуждение дела против экс-замглавы Росгвардии Стригунова
Следственный комитет подтвердил возбуждение против экс-замглавы Росгвардии Стригунова дела о злоупотреблении полномочиями и получении взяток, сообщила РИА... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:53+0300
2025-07-07T16:53+0300
2025-07-07T16:56+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет подтвердил возбуждение против экс-замглавы Росгвардии Стригунова дела о злоупотреблении полномочиями и получении взяток, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Отмечается, что в результате совместных действий следователей ГВСУ СК РФ и сотрудников ФСБ установлена причастность Виктора Стригунова к коррупционным преступлениям. "ГВСУ СК России в отношении Стригунова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 285, части 6 статьи 290, части 6 статьи 290 и части 6 статьи 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.По словам Петренко, бывший первый замдиректора Росгвардии Виктор Стригунов, по данным следствия, получил от бизнесменов более 66 миллионов рублей взяток за покровительство при выполнении госконтрактов.
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общество , рф, росгвардия, фсб
Мошенничество, Общество , РФ, Росгвардия, ФСБ
СК подтвердил возбуждение дела против экс-замглавы Росгвардии Стригунова
СК подтвердил возбуждение против бывшего замглавы Росгвардии Стригунова
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет подтвердил возбуждение против экс-замглавы Росгвардии Стригунова дела о злоупотреблении полномочиями и получении взяток, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Отмечается, что в результате совместных действий следователей ГВСУ СК РФ и сотрудников ФСБ установлена причастность Виктора Стригунова к коррупционным преступлениям.
"ГВСУ СК России в отношении Стригунова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 285, части 6 статьи 290, части 6 статьи 290 и части 6 статьи 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По словам Петренко, бывший первый замдиректора Росгвардии Виктор Стригунов, по данным следствия, получил от бизнесменов более 66 миллионов рублей взяток за покровительство при выполнении госконтрактов.
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