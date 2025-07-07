https://1prime.ru/20250707/rosselkhoznadzor-859252701.html

Россельхознадзор выявил контрафактные ветеринарные препараты

Россельхознадзор выявил контрафактные ветеринарные препараты - 07.07.2025, ПРАЙМ

Россельхознадзор выявил контрафактные ветеринарные препараты

Россельхознадзор выявил в обращении в России ряд контрафактных ветеринарных препаратов производства ООО "Берингер Ингельхайм", говорится в сообщении ведомства. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T15:37+0300

2025-07-07T15:37+0300

2025-07-07T15:37+0300

россия

россельхознадзор

ветеринария

https://cdnn.1prime.ru/img/84163/45/841634577_0:88:2634:1570_1920x0_80_0_0_3e61508f1907ed2c07d94f546086ea8b.jpg

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил в обращении в России ряд контрафактных ветеринарных препаратов производства ООО "Берингер Ингельхайм", говорится в сообщении ведомства. "Россельхознадзор информирует участников рынка лекарственных препаратов для ветеринарного применения о выявлении в обращении на территории России контрафактных лексредств производства ООО "Берингер Ингельхайм", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Так, в список вошли четыре контрафактных ветеринарных препарата: вакцина для профилактики бешенства у животных "Рабизин" (серия F40244, срок годности 17.04.2025; серия G32801, срок годности 16.11.2026) и вакцина против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза кошек с растворителем "Пуревакс RCPCh" (серия G45184, срок годности 13.11.2025). Также в списке - вакцина против чумы, аденовирозов, парвовироза, парагриппа-2 и лептоспироза собак "Эурикан DHPPi2-L" (серия G55254, срок годности 06.02.2026; серия G64878, срок годности 05.04.2026; серия G42941, срок годности 06.02.2026), а также капли от блох и клещей "Фронтлайн Комбо" (серия Е8952ЗА, срок годности: 31.01.2026; серия G08796А, срок годности 30.04.2027). Ввоз вышеперечисленных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения этого производителя на территорию России не осуществлялся, заверили в Россельхознадзоре. ООО "Берингер Ингельхайм" является российским подразделением фармацевтической компании Boehringer Ingelheim с штаб-квартирой в Германии. Boehringer Ingelheim представлена на рынках более чем 130 стран, ведет бизнес по трем направлениям: рецептурные препараты, ветеринарные препараты и биофармацевтическое контрактное производство.

https://1prime.ru/20250630/rosselkhoznadzor--859019471.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, россельхознадзор, ветеринария