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Россельхознадзор выявил контрафактные ветеринарные препараты - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Россельхознадзор выявил контрафактные ветеринарные препараты
Россельхознадзор выявил контрафактные ветеринарные препараты - 07.07.2025, ПРАЙМ
Россельхознадзор выявил контрафактные ветеринарные препараты
Россельхознадзор выявил в обращении в России ряд контрафактных ветеринарных препаратов производства ООО "Берингер Ингельхайм", говорится в сообщении ведомства. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T15:37+0300
2025-07-07T15:37+0300
россия
россельхознадзор
ветеринария
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил в обращении в России ряд контрафактных ветеринарных препаратов производства ООО "Берингер Ингельхайм", говорится в сообщении ведомства. "Россельхознадзор информирует участников рынка лекарственных препаратов для ветеринарного применения о выявлении в обращении на территории России контрафактных лексредств производства ООО "Берингер Ингельхайм", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Так, в список вошли четыре контрафактных ветеринарных препарата: вакцина для профилактики бешенства у животных "Рабизин" (серия F40244, срок годности 17.04.2025; серия G32801, срок годности 16.11.2026) и вакцина против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза кошек с растворителем "Пуревакс RCPCh" (серия G45184, срок годности 13.11.2025). Также в списке - вакцина против чумы, аденовирозов, парвовироза, парагриппа-2 и лептоспироза собак "Эурикан DHPPi2-L" (серия G55254, срок годности 06.02.2026; серия G64878, срок годности 05.04.2026; серия G42941, срок годности 06.02.2026), а также капли от блох и клещей "Фронтлайн Комбо" (серия Е8952ЗА, срок годности: 31.01.2026; серия G08796А, срок годности 30.04.2027). Ввоз вышеперечисленных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения этого производителя на территорию России не осуществлялся, заверили в Россельхознадзоре. ООО "Берингер Ингельхайм" является российским подразделением фармацевтической компании Boehringer Ingelheim с штаб-квартирой в Германии. Boehringer Ingelheim представлена на рынках более чем 130 стран, ведет бизнес по трем направлениям: рецептурные препараты, ветеринарные препараты и биофармацевтическое контрактное производство.
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россия, россельхознадзор, ветеринария
РОССИЯ, Россельхознадзор, Ветеринария
15:37 07.07.2025
 
Россельхознадзор выявил контрафактные ветеринарные препараты

Россельхознадзор: в обращении в России обнаружены контрафактные ветеринарные препараты

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссельхознадзор
Россельхознадзор - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил в обращении в России ряд контрафактных ветеринарных препаратов производства ООО "Берингер Ингельхайм", говорится в сообщении ведомства.
"Россельхознадзор информирует участников рынка лекарственных препаратов для ветеринарного применения о выявлении в обращении на территории России контрафактных лексредств производства ООО "Берингер Ингельхайм", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Так, в список вошли четыре контрафактных ветеринарных препарата: вакцина для профилактики бешенства у животных "Рабизин" (серия F40244, срок годности 17.04.2025; серия G32801, срок годности 16.11.2026) и вакцина против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза кошек с растворителем "Пуревакс RCPCh" (серия G45184, срок годности 13.11.2025).
Также в списке - вакцина против чумы, аденовирозов, парвовироза, парагриппа-2 и лептоспироза собак "Эурикан DHPPi2-L" (серия G55254, срок годности 06.02.2026; серия G64878, срок годности 05.04.2026; серия G42941, срок годности 06.02.2026), а также капли от блох и клещей "Фронтлайн Комбо" (серия Е8952ЗА, срок годности: 31.01.2026; серия G08796А, срок годности 30.04.2027).
Ввоз вышеперечисленных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения этого производителя на территорию России не осуществлялся, заверили в Россельхознадзоре.
ООО "Берингер Ингельхайм" является российским подразделением фармацевтической компании Boehringer Ingelheim с штаб-квартирой в Германии. Boehringer Ingelheim представлена на рынках более чем 130 стран, ведет бизнес по трем направлениям: рецептурные препараты, ветеринарные препараты и биофармацевтическое контрактное производство.
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