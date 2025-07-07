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Более 40% промышленных предприятий в России столкнулись с кибератаками - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Более 40% промышленных предприятий в России столкнулись с кибератаками
Более 40% промышленных предприятий в России столкнулись с кибератаками - 07.07.2025, ПРАЙМ
Более 40% промышленных предприятий в России столкнулись с кибератаками
Более 40% промышленных предприятий в РФ столкнулись с кибератаками в первом полугодии 2025 года - это на 15 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T04:35+0300
2025-07-07T04:35+0300
общество
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Более 40% промышленных предприятий в РФ столкнулись с кибератаками в первом полугодии 2025 года - это на 15 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании IT- интегратора "Телеком биржа", его данные есть в распоряжении РИА Новости. "В первом полугодии 2025 года 43% промышленных предприятий в России столкнулись с кибератаками, что на 15 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в исследовании. Оно проходило с 16 по 30 июня, в нем приняли участие 125 крупных компаний промышленного сектора России, включая предприятия ТЭК, машиностроения, нефтегазовой отрасли, металлургии и других секторов. Больше всего хакеры были заинтересованы организациями из секторов энергетики, машиностроения и нефтегазовой отрасли. Как объяснили эксперты, число атак выросло из-за интереса политически мотивированных хакеров (хактивистов) к промышленным данным на фоне геополитической напряженности, а также цифровизации российских предприятий без должного внимания к информационной безопасности. Основными угрозами для предприятий из сферы промышленности стали вирусы-шифровальщики, целенаправленные и скрытые кибератаки (АРТ-атаки), а также фишинг и социальная инженерия. По мнению эксперта, важными элементами для защиты таких объектов являются межсетевые экраны, использующиеся в связке с антибот-системой, а также SOC-центры, которые занимаются мониторингом, обнаружением, анализом и реагированием на киберугрозы. "Телеком биржа" - российский IT-интегратор, оказывающий услуги на базе собственной оптической сети. Компания основана в 2006 году, она оказывает услуги в сегменте связи, облачных решений, информационной безопасности и системной интеграции. Клиентами являются крупнейшие банки и финансовые организации, государственные компании, производственные комплексы, медиахолдинги, ритейл, маркетплейсы и IT-компании.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
192
40
общество
Общество
04:35 07.07.2025
 
Более 40% промышленных предприятий в России столкнулись с кибератаками

"Телеком биржа": более 40% промышленных предприятий в России столкнулись с кибератаками

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Более 40% промышленных предприятий в РФ столкнулись с кибератаками в первом полугодии 2025 года - это на 15 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании IT- интегратора "Телеком биржа", его данные есть в распоряжении РИА Новости.
"В первом полугодии 2025 года 43% промышленных предприятий в России столкнулись с кибератаками, что на 15 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в исследовании. Оно проходило с 16 по 30 июня, в нем приняли участие 125 крупных компаний промышленного сектора России, включая предприятия ТЭК, машиностроения, нефтегазовой отрасли, металлургии и других секторов.
Больше всего хакеры были заинтересованы организациями из секторов энергетики, машиностроения и нефтегазовой отрасли.
Как объяснили эксперты, число атак выросло из-за интереса политически мотивированных хакеров (хактивистов) к промышленным данным на фоне геополитической напряженности, а также цифровизации российских предприятий без должного внимания к информационной безопасности.
Основными угрозами для предприятий из сферы промышленности стали вирусы-шифровальщики, целенаправленные и скрытые кибератаки (АРТ-атаки), а также фишинг и социальная инженерия.
По мнению эксперта, важными элементами для защиты таких объектов являются межсетевые экраны, использующиеся в связке с антибот-системой, а также SOC-центры, которые занимаются мониторингом, обнаружением, анализом и реагированием на киберугрозы.
"Телеком биржа" - российский IT-интегратор, оказывающий услуги на базе собственной оптической сети. Компания основана в 2006 году, она оказывает услуги в сегменте связи, облачных решений, информационной безопасности и системной интеграции. Клиентами являются крупнейшие банки и финансовые организации, государственные компании, производственные комплексы, медиахолдинги, ритейл, маркетплейсы и IT-компании.
 
Общество
 
 
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