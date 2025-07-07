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"Это уникальная роль". В ЕС неожиданно восхитились Путиным и экономикой РФ

"Это уникальная роль". В ЕС неожиданно восхитились Путиным и экономикой РФ - 07.07.2025, ПРАЙМ

"Это уникальная роль". В ЕС неожиданно восхитились Путиным и экономикой РФ

По мнению французского геополитического аналитика, лидера "Международного альянса патриотов" Тьерри Андре Лоран-Пелле, Российская Федерация усилила свою... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T14:47+0300

2025-07-07T14:47+0300

2025-07-07T14:48+0300

экономика

россия

владимир путин

мнение

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. По мнению французского геополитического аналитика, лидера "Международного альянса патриотов" Тьерри Андре Лоран-Пелле, Российская Федерация усилила свою экономику, преодолев зависимость от Запада, а президент РФ Владимир Путин сегодня играет объединяющую роль в мире. Свои соображения он высказал в беседе с "Известиями".Лоран-Пелле отметил, что российская экономика за три года перескочила с 15-го места в мире на четвертое, освободившись от зависимости от Запада и восстановив свою промышленность."Результат впечатляющий", — отметил аналитик.Он выделили удачный ход России, благодаря которому она с относительной легкостью преодолела введенные Западом ограничения, когда потребовала, чтобы деньги за нефть переводились непосредственно в РФ, а не как это было раньше, "в европейские филиалы Газпромбанка, где их могли заблокировать".При этом собеседник "Известий" назвал "глупым" поведение Европы, ведь она "покупает российскую нефть через Азербайджан, Китай и Индию, платя посредникам" - и это при том, что европейцы вполне могли бы получать энергию по более дешевым ценам и не терять свою конкурентоспособность.Особенно Лоран-Пелле отметил, как Российская Федерация сумела укрепить свое влияние на мировой арене.По его словам, сегодня все видят, "как Владимир Путин способен объединять, способен модерировать, способен выступать центром притяжения - это уникальная и, без преувеличения, выдающаяся роль, которую он взял на себя".

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россия, владимир путин, мнение