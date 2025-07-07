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Рубль сохраняет устойчивость против юаня на Мосбирже в понедельник - 07.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250707/rubl-859252984.html
Рубль сохраняет устойчивость против юаня на Мосбирже в понедельник
Рубль сохраняет устойчивость против юаня на Мосбирже в понедельник - 07.07.2025, ПРАЙМ
Рубль сохраняет устойчивость против юаня на Мосбирже в понедельник
Курс рубля в понедельник сохраняет устойчивость, курс китайской валюты пока не может превысить ключевой уровень сопротивления росту в 11 рублей, следует из... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T15:41+0300
2025-07-07T15:41+0300
экономика
юань
рубль
мосбиржа
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник сохраняет устойчивость, курс китайской валюты пока не может превысить ключевой уровень сопротивления росту в 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.29 мск снижался на 2 копейки (-0,2%), до 10,93 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,90-10,99 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,59 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,190 против 7,173 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,2%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,41 рубля. РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ Юань на Мосбирже в понедельник с утра попытался подрасти в направлении 11 рублей, однако, не дойдя до нее 1 копейку, быстро пошел вниз. "Рубль продолжает демонстрировать завидную устойчивость, чему способствует резкое сокращение импорта на фоне санкций, логистических ограничений и снижения внутреннего спроса", - комментирует Михаил Пустовалов из Skyfort Capital. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон курса рубля. Стоимость нефти к 15.32 мск повышалась на 0,6% - до 68,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,2%, до 97,4 пункта. ПРОГНОЗЫ На рынке усиливаются опасения, что за притоком средств в рублевые активы стоит не только конвертация собственных ресурсов, но и конвертация заемных валютных средств (квази carry trade), отмечает Наталия Орлова из Альфа-банка. Обращает на себя внимание тот факт, что с начала года в российских банках растет валютное кредитование, и в мае объем заемных средств компаний в валюте составил 87 миллиардов долларов, что выше конца 2024 года на 6 миллиардов, добавляет она. "Такой рост валютных обязательств означает, что в случае снижения рублевых ставок или в случае наступления сроков погашения этих кредитов компании могут принять решение об увеличении спроса на валюту, что приведет к резкому развороту курса рубля и его возврату на те значения, которые рынок считает равновесными. Напомним, что дискуссии, развернувшиеся на ПМЭФ, показали, что участники рынка оценивают курс на уровне 90-100 рублей за доллар, как равновесный", - резюмирует Орлова. Экспортеры, бюджет и частные инвесторы уже начинают понемногу хеджировать риски ослабления рубля, говорит Пустовалов. "На фоне возможного восстановления импорта, снижения экспортной выручки и смягчения денежно-кредитной политики, давление на рубль будет расти. Сезонный фактор также усилит спрос на иностранную валюту. Мы ожидаем разворот курса уже в августе и прогнозируем его рост до 92–95 рублей за доллар в четвертом квартале", - добавляет он.
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юань, рубль, мосбиржа
Экономика, юань, рубль, Мосбиржа
15:41 07.07.2025
 
Рубль сохраняет устойчивость против юаня на Мосбирже в понедельник

Курс рубля против юаня сохраняет стабильность в понедельник днем

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и китайских юаней
Денежные купюры Банка России и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник сохраняет устойчивость, курс китайской валюты пока не может превысить ключевой уровень сопротивления росту в 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.29 мск снижался на 2 копейки (-0,2%), до 10,93 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,90-10,99 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,59 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,190 против 7,173 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,2%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,41 рубля.
РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ
Юань на Мосбирже в понедельник с утра попытался подрасти в направлении 11 рублей, однако, не дойдя до нее 1 копейку, быстро пошел вниз.
"Рубль продолжает демонстрировать завидную устойчивость, чему способствует резкое сокращение импорта на фоне санкций, логистических ограничений и снижения внутреннего спроса", - комментирует Михаил Пустовалов из Skyfort Capital.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон курса рубля.
Стоимость нефти к 15.32 мск повышалась на 0,6% - до 68,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,2%, до 97,4 пункта.
ПРОГНОЗЫ
На рынке усиливаются опасения, что за притоком средств в рублевые активы стоит не только конвертация собственных ресурсов, но и конвертация заемных валютных средств (квази carry trade), отмечает Наталия Орлова из Альфа-банка. Обращает на себя внимание тот факт, что с начала года в российских банках растет валютное кредитование, и в мае объем заемных средств компаний в валюте составил 87 миллиардов долларов, что выше конца 2024 года на 6 миллиардов, добавляет она.
"Такой рост валютных обязательств означает, что в случае снижения рублевых ставок или в случае наступления сроков погашения этих кредитов компании могут принять решение об увеличении спроса на валюту, что приведет к резкому развороту курса рубля и его возврату на те значения, которые рынок считает равновесными. Напомним, что дискуссии, развернувшиеся на ПМЭФ, показали, что участники рынка оценивают курс на уровне 90-100 рублей за доллар, как равновесный", - резюмирует Орлова.
Экспортеры, бюджет и частные инвесторы уже начинают понемногу хеджировать риски ослабления рубля, говорит Пустовалов.
"На фоне возможного восстановления импорта, снижения экспортной выручки и смягчения денежно-кредитной политики, давление на рубль будет расти. Сезонный фактор также усилит спрос на иностранную валюту. Мы ожидаем разворот курса уже в августе и прогнозируем его рост до 92–95 рублей за доллар в четвертом квартале", - добавляет он.
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