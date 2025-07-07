https://1prime.ru/20250707/ruonia-859248823.html

Ставка RUONIA 4 июля выросла до 20%

Ставка RUONIA 4 июля выросла до 20% - 07.07.2025, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 4 июля выросла до 20%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 4 июля, выросла на 0,01... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T14:32+0300

2025-07-07T14:32+0300

2025-07-07T14:32+0300

экономика

банк россии

ставка

ruonia

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 4 июля, выросла на 0,01 процентного пункта и составила 20%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 500,69 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

https://1prime.ru/20250707/tsb-859248151.html

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банк россии, ставка, ruonia