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Россия нарастила экспорт рыбы в страны БРИКС в 1,5 раза
Россия нарастила экспорт рыбы в страны БРИКС в 1,5 раза - 07.07.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт рыбы в страны БРИКС в 1,5 раза
Россия с 2021 по 2024 годы увеличила экспорт рыбы в страны БРИКС в 1,5 раза, до 3,1 миллиарда долларов, и планирует наращивать поставки в дальнейшем, сообщил... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:28+0300
2025-07-07T16:28+0300
2025-07-07T16:28+0300
экономика
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Россия с 2021 по 2024 годы увеличила экспорт рыбы в страны БРИКС в 1,5 раза, до 3,1 миллиарда долларов, и планирует наращивать поставки в дальнейшем, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "С 2021 по 2024 годы Россия в полтора раза нарастила поставки в страны-партнеры по БРИКС, до $3,1 млрд - это больше половины рыбного экспорта страны. Минсельхоз России в качестве плановых показателей экспорта прогнозирует 17% рост стоимости "рыбных" отгрузок в страны БРИКС к 2030 году", - сказал Зверев, чьи слова приводятся в Telegram-канале ассоциации. Он подчеркнул, что такой прогноз реализуем - есть перспективы на рынках Бразилии, Индии, Египта, а также возможности для создания новых нишевых рынков в Китае. Однако тарифные барьеры для российских экспортеров оказывают свое влияние. "Так, у Индии есть соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли, предусматривающее снижение и полную отмену пошлин в том числе на рыбу из Исландии и Норвегии. Бразилия также имеет преференциальные тарифные режимы с отдельными странами", - объяснил Зверев. Глава ВАРПЭ указал на важность тарифного равноправия. "Пока что тарифные условия на потоки рыбопродукции между членами объединения весьма разнятся", - отметил он, выразив надежду, что новая стратегия экономического партнерства, принятая в рамках XVII саммита объединения, будет стимулировать развитие торговли рыбопродукцией внутри БРИКС. "БРИКС вполне способен стать новой управляющей коалицией мирового рыбного хозяйства. Уже сейчас на БРИКС приходится 18% мирового импорта рыбопродукции - около 30 миллиарда долларов", - добавил он. Саммит БРИКС проходит 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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россия, варпэ, рыба, экспорт, брикс
Экономика, РОССИЯ, ВАРПЭ, рыба, экспорт, БРИКС
Россия нарастила экспорт рыбы в страны БРИКС в 1,5 раза
ВАРПЭ: Россия за 4 года увеличила экспорт рыбы в страны БРИКС до 3,1 млрд долларов
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Россия с 2021 по 2024 годы увеличила экспорт рыбы в страны БРИКС в 1,5 раза, до 3,1 миллиарда долларов, и планирует наращивать поставки в дальнейшем, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"С 2021 по 2024 годы Россия в полтора раза нарастила поставки в страны-партнеры по БРИКС, до $3,1 млрд - это больше половины рыбного экспорта страны. Минсельхоз России в качестве плановых показателей экспорта прогнозирует 17% рост стоимости "рыбных" отгрузок в страны БРИКС к 2030 году", - сказал Зверев, чьи слова приводятся в Telegram-канале ассоциации.
Он подчеркнул, что такой прогноз реализуем - есть перспективы на рынках Бразилии, Индии, Египта, а также возможности для создания новых нишевых рынков в Китае. Однако тарифные барьеры для российских экспортеров оказывают свое влияние. "Так, у Индии есть соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли, предусматривающее снижение и полную отмену пошлин в том числе на рыбу из Исландии и Норвегии. Бразилия также имеет преференциальные тарифные режимы с отдельными странами", - объяснил Зверев.
Глава ВАРПЭ указал на важность тарифного равноправия. "Пока что тарифные условия на потоки рыбопродукции между членами объединения весьма разнятся", - отметил он, выразив надежду, что новая стратегия экономического партнерства, принятая в рамках XVII саммита объединения, будет стимулировать развитие торговли рыбопродукцией внутри БРИКС.
"БРИКС вполне способен стать новой управляющей коалицией мирового рыбного хозяйства. Уже сейчас на БРИКС приходится 18% мирового импорта рыбопродукции - около 30 миллиарда долларов", - добавил он.
Саммит БРИКС проходит 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Россия получила допуск на экспорт рыбы в ЮАР