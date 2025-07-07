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Российский рынок акций в основную сессию усилил снижение
Российский рынок акций в основную сессию усилил снижение - 07.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную сессию усилил снижение
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника усилил снижение до 1% и закрепляется ниже уровня 2800 пунктов по главному индексу, следует из... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T11:58+0300
2025-07-07T11:58+0300
2025-07-07T11:58+0300
экономика
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника усилил снижение до 1% и закрепляется ниже уровня 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.47 мск снижался на 0,98%, до 2774,24 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,86%, до 1167,52 пункта. В частности, дешевеют акции МТС (-14,2%), НЛМК (-2,4%), ВК (-2,1%), "Полюса" (-1,9%). Дорожают бумаги "Совкомфлота" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%). Акции МТС демонстрируют сильное снижение в связи с прохождением дивидендной отсечки и это оказывает влияние на общую динамику рынка из-за присутствия этих акций в расчете индекса Мосбиржи, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом в ходе сессии покупки акций могут возобновиться. Интерес для инвесторов могут представлять бумаги компаний, существенно зависящих от ставок в экономике - идея более активного смягчения ДКП на заседании в июле может поддержать их. Целевым диапазоном для индекса Мосбиржи (IMOEX2) в рамках сегодняшних торгов видится коридор 2770-2850 пунктов", - говорит он. "Дивидендные отсечки" этой недели и соответствующее падение цен акций могут "уронить" индекс Мосбиржи приблизительно на 3%, то есть к сильной поддержке 2700 пунктов, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Если будет какой-то негатив, и она не устоит, то следующей целью "медведей" станет тестирование бывшей линии поддержки в районе 2680 пунктов", - добавляет он.
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общество , мосбиржа, мтс, нлмк
Экономика, Общество , Мосбиржа, МТС, НЛМК
Российский рынок акций в основную сессию усилил снижение
Российский рынок акций усилил снижение до 1%
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника усилил снижение до 1% и закрепляется ниже уровня 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.47 мск снижался на 0,98%, до 2774,24 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,86%, до 1167,52 пункта.
В частности, дешевеют акции МТС (-14,2%), НЛМК (-2,4%), ВК (-2,1%), "Полюса" (-1,9%). Дорожают бумаги "Совкомфлота" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%).
Акции МТС демонстрируют сильное снижение в связи с прохождением дивидендной отсечки и это оказывает влияние на общую динамику рынка из-за присутствия этих акций в расчете индекса Мосбиржи, отмечает Богдан Зварич из ПСБ.
"При этом в ходе сессии покупки акций могут возобновиться. Интерес для инвесторов могут представлять бумаги компаний, существенно зависящих от ставок в экономике - идея более активного смягчения ДКП на заседании в июле может поддержать их. Целевым диапазоном для индекса Мосбиржи (IMOEX2) в рамках сегодняшних торгов видится коридор 2770-2850 пунктов", - говорит он.
"Дивидендные отсечки" этой недели и соответствующее падение цен акций могут "уронить" индекс Мосбиржи приблизительно на 3%, то есть к сильной поддержке 2700 пунктов, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Если будет какой-то негатив, и она не устоит, то следующей целью "медведей" станет тестирование бывшей линии поддержки в районе 2680 пунктов", - добавляет он.
Российский рынок акций умеренно снижается утром понедельнкиа