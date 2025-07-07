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РЖД задействуют все ресурсы для максимальной интенсивности движения поездов

РЖД задействуют все ресурсы для максимальной интенсивности движения поездов - 07.07.2025, ПРАЙМ

РЖД задействуют все ресурсы для максимальной интенсивности движения поездов

РЖД на фоне задержек авиарейсов сообщили, что задействуют все ресурсы для обеспечения максимальной интенсивности движения поездов между Москвой и... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T12:17+0300

2025-07-07T12:17+0300

2025-07-07T12:17+0300

москва

санкт-петербург

ржд

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. РЖД на фоне задержек авиарейсов сообщили, что задействуют все ресурсы для обеспечения максимальной интенсивности движения поездов между Москвой и Санкт-Петербургом. "РЖД задействуют все ресурсы, чтобы обеспечить максимальную интенсивность движения пассажирских поездов между Москвой и Санкт-Петербургом. В связи с повышенным спросом на поездки на направлении Санкт-Петербург - Москва увеличена длина составов за счёт прицепки дополнительных вагонов к поездам дальнего следования", - говорится в сообщении . Кроме того, сдваиваются высокоскоростные поезда "Сапсан". Так, увеличено количество вагонов в поездах: №755 и №781 сообщением Санкт-Петербург – Москва и №774 Москва – Санкт-Петербург отправлением 7 июля, №767 сообщением Санкт-Петербург – Москва, №754 и №780 Москва – Санкт-Петербург отправлением 8 июля. "Также назначили дополнительный электропоезд "Ласточка" №845 Санкт-Петербург – Москва отправлением 7 июля в 15:59 (без остановок). Продажа билетов будет открыта в ближайшее время", - добавляется в сообщении.

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москва

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москва, санкт-петербург, ржд