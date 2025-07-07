https://1prime.ru/20250707/rzhd-859259112.html
РЖД назначили дополнительные поезда Москва — Санкт-Петербург
РЖД назначили дополнительные поезда Москва — Санкт-Петербург - 07.07.2025, ПРАЙМ
РЖД назначили дополнительные поезда Москва — Санкт-Петербург
РЖД продолжают фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург - Москва и обратно, назначили дополнительные поезда, сообщила компания. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T17:22+0300
2025-07-07T17:22+0300
2025-07-07T17:33+0300
ржд
санкт-петербург
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/81/841488134_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_1330bf876b5dda4fe55f1b712754e535.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. РЖД продолжают фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург - Москва и обратно, назначили дополнительные поезда, сообщила компания. "Назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом. Продолжаем фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург – Москва и обратно", - говорится в сообщении. Назначены поезда №249 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 1.29 и 9 июля в 0.36, №846 "Ласточка" Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 8 и 9 июля в 8.10 (без остановок), №845 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 15.59, №250 Москва – Санкт-Петербург отправлением 11 июля в 8.10, сообщает РЖД. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время. При наличии технических возможностей РЖД будут увеличивать длину регулярных поездов и назначать дополнительные, добавила компания.
https://1prime.ru/20250707/rzhd-859242091.html
санкт-петербург
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/81/841488134_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2f58f0f093af65ecb2faaa10379a001.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, санкт-петербург, москва
РЖД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА
РЖД назначили дополнительные поезда Москва — Санкт-Петербург
РЖД: назначены дополнительные поезда между Москвой и Петербургом из-за высокого спроса
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. РЖД продолжают фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург - Москва и обратно, назначили дополнительные поезда, сообщила компания.
"Назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом. Продолжаем фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург – Москва и обратно", - говорится в сообщении.
Назначены поезда №249 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 1.29 и 9 июля в 0.36, №846 "Ласточка" Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 8 и 9 июля в 8.10 (без остановок), №845 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 15.59, №250 Москва – Санкт-Петербург отправлением 11 июля в 8.10, сообщает РЖД.
Продажа билетов будет открыта в ближайшее время. При наличии технических возможностей РЖД будут увеличивать длину регулярных поездов и назначать дополнительные, добавила компания.
РЖД задействуют все ресурсы для максимальной интенсивности движения поездов