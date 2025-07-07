https://1prime.ru/20250707/rzhd-859259112.html

РЖД назначили дополнительные поезда Москва — Санкт-Петербург

РЖД назначили дополнительные поезда Москва — Санкт-Петербург - 07.07.2025, ПРАЙМ

РЖД назначили дополнительные поезда Москва — Санкт-Петербург

РЖД продолжают фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург - Москва и обратно, назначили дополнительные поезда, сообщила компания. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T17:22+0300

2025-07-07T17:22+0300

2025-07-07T17:33+0300

ржд

санкт-петербург

москва

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. РЖД продолжают фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург - Москва и обратно, назначили дополнительные поезда, сообщила компания. "Назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом. Продолжаем фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург – Москва и обратно", - говорится в сообщении. Назначены поезда №249 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 1.29 и 9 июля в 0.36, №846 "Ласточка" Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 8 и 9 июля в 8.10 (без остановок), №845 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 15.59, №250 Москва – Санкт-Петербург отправлением 11 июля в 8.10, сообщает РЖД. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время. При наличии технических возможностей РЖД будут увеличивать длину регулярных поездов и назначать дополнительные, добавила компания.

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санкт-петербург

москва

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