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РЖД назначили дополнительные поезда Москва — Санкт-Петербург - 07.07.2025, ПРАЙМ
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РЖД назначили дополнительные поезда Москва — Санкт-Петербург
РЖД назначили дополнительные поезда Москва — Санкт-Петербург - 07.07.2025, ПРАЙМ
РЖД назначили дополнительные поезда Москва — Санкт-Петербург
РЖД продолжают фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург - Москва и обратно, назначили дополнительные поезда, сообщила компания. | 07.07.2025, ПРАЙМ
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ржд
санкт-петербург
москва
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. РЖД продолжают фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург - Москва и обратно, назначили дополнительные поезда, сообщила компания. "Назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом. Продолжаем фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург – Москва и обратно", - говорится в сообщении. Назначены поезда №249 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 1.29 и 9 июля в 0.36, №846 "Ласточка" Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 8 и 9 июля в 8.10 (без остановок), №845 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 15.59, №250 Москва – Санкт-Петербург отправлением 11 июля в 8.10, сообщает РЖД. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время. При наличии технических возможностей РЖД будут увеличивать длину регулярных поездов и назначать дополнительные, добавила компания.
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ржд, санкт-петербург, москва
РЖД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА
17:22 07.07.2025 (обновлено: 17:33 07.07.2025)
 
РЖД назначили дополнительные поезда Москва — Санкт-Петербург

РЖД: назначены дополнительные поезда между Москвой и Петербургом из-за высокого спроса

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. РЖД продолжают фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург - Москва и обратно, назначили дополнительные поезда, сообщила компания.
"Назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом. Продолжаем фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург – Москва и обратно", - говорится в сообщении.
Назначены поезда №249 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 1.29 и 9 июля в 0.36, №846 "Ласточка" Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы 8 и 9 июля в 8.10 (без остановок), №845 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга 8 июля в 15.59, №250 Москва – Санкт-Петербург отправлением 11 июля в 8.10, сообщает РЖД.
Продажа билетов будет открыта в ближайшее время. При наличии технических возможностей РЖД будут увеличивать длину регулярных поездов и назначать дополнительные, добавила компания.
#Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
РЖД задействуют все ресурсы для максимальной интенсивности движения поездов
12:17
 
РЖДСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВА
 
 
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