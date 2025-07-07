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Великобритания ввела новые санкции против России
Великобритания ввела новые санкции против России - 07.07.2025, ПРАЙМ
Великобритания ввела новые санкции против России
Великобритания ввела санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко,... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T19:52+0300
2025-07-07T19:52+0300
2025-07-07T20:09+0300
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ЛОНДОН, 7 июл – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства."Следующие позиции были добавлены в единый список и теперь подлежат заморозке активов и санкциям на трастовые услуги: Андрей Марченко... Алексей Викторович Ртищев", - сказано там.Под ограничительные меры Лондона также попал НИИ прикладной химии.Основанием для введения санкций называется якобы запрещенная деятельность, связанная с химическим оружием.
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великобритания, россия
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ
Великобритания ввела новые санкции против России
Великобритания ввела санкции против начальника войск РХБЗ ВС России и его зама
ЛОНДОН, 7 июл – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.
"Следующие позиции были добавлены в единый список и теперь подлежат заморозке активов и санкциям на трастовые услуги: Андрей Марченко... Алексей Викторович Ртищев", - сказано там.
Под ограничительные меры Лондона также попал НИИ прикладной химии.
Основанием для введения санкций называется якобы запрещенная деятельность, связанная с химическим оружием.
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