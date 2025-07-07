https://1prime.ru/20250707/sanktsii-859263080.html

Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания ввела новые санкции против России - 07.07.2025, ПРАЙМ

Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания ввела санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко,... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T19:52+0300

2025-07-07T19:52+0300

2025-07-07T20:09+0300

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ЛОНДОН, 7 июл – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства."Следующие позиции были добавлены в единый список и теперь подлежат заморозке активов и санкциям на трастовые услуги: Андрей Марченко... Алексей Викторович Ртищев", - сказано там.Под ограничительные меры Лондона также попал НИИ прикладной химии.Основанием для введения санкций называется якобы запрещенная деятельность, связанная с химическим оружием.

https://1prime.ru/20250706/fitso-859211021.html

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