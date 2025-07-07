https://1prime.ru/20250707/sboi-859244659.html
Москвичи пожаловались на сбои в работе Telegram и WhatsApp
Москвичи пожаловались на сбои в работе Telegram и WhatsApp - 07.07.2025, ПРАЙМ
Москвичи пожаловались на сбои в работе Telegram и WhatsApp
Москвичи жалуются на сбои в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская) через мобильный интернет, у... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T13:02+0300
2025-07-07T13:02+0300
2025-07-07T13:03+0300
технологии
telegram
whatsapp
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/60/828716062_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_3637cf210459c758f42b74e7996ccb04.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Москвичи жалуются на сбои в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская) через мобильный интернет, у Telegram - более 2 тысяч жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector. В свою очередь на работу WhatsApp жалоб меньше - около 400, однако их число продолжает расти. При входе в мессенджеры идет долгая загрузка, при этом чаты с сообщениями не обновляются и не прогружаются, передает корреспондент РИА Новости. Больше всего жалоб на работу поступает от жителей Москвы и Подмосковья. В топ-5 вошли Тверская и Нижегородская области, а также Санкт-Петербург. Пользователи сообщают о сбоях в мобильных приложениях и проблемах с оповещениями. При этом чаще всего о сбое сообщают пользователи Android.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/60/828716062_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_4fbcd4dc33057acd32dacee412010c30.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, telegram, whatsapp, москва
Технологии, Telegram, WhatsApp, МОСКВА
Москвичи пожаловались на сбои в работе Telegram и WhatsApp
Downdetector: в Москве зафиксированы жалобы на сбои в работе Telegram и WhatsApp
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Москвичи жалуются на сбои в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская) через мобильный интернет, у Telegram - более 2 тысяч жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
В свою очередь на работу WhatsApp жалоб меньше - около 400, однако их число продолжает расти. При входе в мессенджеры идет долгая загрузка, при этом чаты с сообщениями не обновляются и не прогружаются, передает корреспондент РИА Новости.
Больше всего жалоб на работу поступает от жителей Москвы и Подмосковья. В топ-5 вошли Тверская и Нижегородская области, а также Санкт-Петербург.
Пользователи сообщают о сбоях в мобильных приложениях и проблемах с оповещениями. При этом чаще всего о сбое сообщают пользователи Android.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.