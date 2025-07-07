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Москвичи пожаловались на сбои в работе Telegram и WhatsApp - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Москвичи пожаловались на сбои в работе Telegram и WhatsApp
Москвичи пожаловались на сбои в работе Telegram и WhatsApp - 07.07.2025, ПРАЙМ
Москвичи пожаловались на сбои в работе Telegram и WhatsApp
Москвичи жалуются на сбои в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская) через мобильный интернет, у... | 07.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Москвичи жалуются на сбои в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская) через мобильный интернет, у Telegram - более 2 тысяч жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector. В свою очередь на работу WhatsApp жалоб меньше - около 400, однако их число продолжает расти. При входе в мессенджеры идет долгая загрузка, при этом чаты с сообщениями не обновляются и не прогружаются, передает корреспондент РИА Новости. Больше всего жалоб на работу поступает от жителей Москвы и Подмосковья. В топ-5 вошли Тверская и Нижегородская области, а также Санкт-Петербург. Пользователи сообщают о сбоях в мобильных приложениях и проблемах с оповещениями. При этом чаще всего о сбое сообщают пользователи Android.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, telegram, whatsapp, москва
Технологии, Telegram, WhatsApp, МОСКВА
13:02 07.07.2025 (обновлено: 13:03 07.07.2025)
 
Москвичи пожаловались на сбои в работе Telegram и WhatsApp

Downdetector: в Москве зафиксированы жалобы на сбои в работе Telegram и WhatsApp

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Москвичи жалуются на сбои в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская) через мобильный интернет, у Telegram - более 2 тысяч жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
В свою очередь на работу WhatsApp жалоб меньше - около 400, однако их число продолжает расти. При входе в мессенджеры идет долгая загрузка, при этом чаты с сообщениями не обновляются и не прогружаются, передает корреспондент РИА Новости.
Больше всего жалоб на работу поступает от жителей Москвы и Подмосковья. В топ-5 вошли Тверская и Нижегородская области, а также Санкт-Петербург.
Пользователи сообщают о сбоях в мобильных приложениях и проблемах с оповещениями. При этом чаще всего о сбое сообщают пользователи Android.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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