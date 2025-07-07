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Счетная палата назвала объем нарушений при проверке исполнения бюджета

Счетная палата назвала объем нарушений при проверке исполнения бюджета - 07.07.2025, ПРАЙМ

Счетная палата назвала объем нарушений при проверке исполнения бюджета

Счетная палата РФ в рамках проверки исполнении федерального бюджета за 2024 год выявила нарушения на сумму 443,6 миллиарда рублей, больше половины из них были... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T12:03+0300

2025-07-07T12:03+0300

2025-07-07T12:25+0300

экономика

россия

счетная палата

бюджет

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Счетная палата РФ в рамках проверки исполнении федерального бюджета за 2024 год выявила нарушения на сумму 443,6 миллиарда рублей, больше половины из них были устранены в ходе контрольных мероприятий до их завершения, говорится в заключении ведомства на отчет правительства об исполнении бюджета РФ за 2024 год."Объем выявленных Счетной палатой нарушений по результатам контрольных мероприятий по проверке исполнения Федерального закона № 540‑ФЗ и бюджетной отчетности за 2024 год, составил 443,6 млрд рублей", - говорится в заключении.Согласно документу, объем нарушений в учете фактов хозяйственной жизни составил 275,2 миллиарда рублей, при выполнении государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами - 27,8 миллиарда рублей, в сфере распоряжения, управления и использования госимущества – 18,7 миллиарда рублей.Кроме того, нарушения при определении объема, условий предоставления субсидий юридическим лицам составили 13,2 миллиарда рублей, при осуществлении государственных закупок – 11,8 миллиарда рублей, а также при приобретении неиспользуемых объектов недвижимого имущества и иного имущества – 8,9 миллиарда рублей и другие."В ходе контрольных мероприятий до их завершения устранены нарушения, связанные с ведением учета и формированием отчетности, на сумму 244,9 млрд рублей, или 89% объема указанных нарушений", - отмечается в заключении.Как отмечает Счетная палата, в 2024 году Федеральным казначейством (его территориальными органами, подведомственными учреждениями) осуществлялись полномочия по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности 49 федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных им федеральных казенных учреждений."Общая сумма нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки осуществления Федеральным казначейством указанных полномочий, за 2024 год составила 13,4 млрд рублей, или 5,2% общего объема нарушений и недостатков при ведении бюджетного учета и составлении бюджетной отчетности, из них в ходе контрольных мероприятий нарушения исправлены на сумму 7,6 млрд рублей (57%)", - отмечает Счетная палата.Выявленные нарушения в основном связаны с несвоевременной передачей (не передачей) в Федеральное казначейство первичных учетных документов для отражения содержащихся в них данных, указывает контрольное ведомство. "По сравнению с 2023 годом в 2024 году основной рост нарушений сложился по Минэкономразвития России (на 2,7 миллиарда рублей) и Минэнерго России (на 1,8 миллиарда рублей)", - говорится в заключении.По результатам контрольных мероприятий по проверке исполнения федерального бюджета и бюджетной отчетности за 2024 год Счетная палата направила 22 обращения в Генеральную прокуратуру РФ, отмечается в заключении. При этом в Федеральную службу безопасности РФ ведомство направило 6 обращений, в Министерство внутренних дел – 2 обращения и в Следственный комитет – 1 обращение, которые находятся на рассмотрении.

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россия, счетная палата, бюджет