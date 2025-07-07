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Евросоюз продолжает переговоры с США для заключения торговой сделки

Евросоюз продолжает переговоры с США для заключения торговой сделки - 07.07.2025, ПРАЙМ

Евросоюз продолжает переговоры с США для заключения торговой сделки

Евросоюз продолжает вести переговоры с США с целью заключить торговое соглашение и избежать высоких пошлин на свои товары до 9 июля, как было заявлено ранее,... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T13:30+0300

2025-07-07T13:30+0300

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БРЮССЕЛЬ, 7 июл – ПРАЙМ. Евросоюз продолжает вести переговоры с США с целью заключить торговое соглашение и избежать высоких пошлин на свои товары до 9 июля, как было заявлено ранее, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Мы продолжаем контакты как на высоком политическом, так и на техническом уровне с целью заключить сделку до среды", - сказал он. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что пошлины для стран, не заключивших соглашения с США, начнут действовать с 1 августа вместо 9 июля, как объявлялось ранее. В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта. В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Ранее объявлялось, что срок переговоров истекает 9 июля.

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