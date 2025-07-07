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Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с РФ в сельском хозяйстве
Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с РФ в сельском хозяйстве - 07.07.2025, ПРАЙМ
Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с РФ в сельском хозяйстве
Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере сельского хозяйства и агрохимикатов, рассказал РИА Новости заместитель министра... | 07.07.2025, ПРАЙМ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере сельского хозяйства и агрохимикатов, рассказал РИА Новости заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазиз Аль-Ахмади. "Конечно, агрохимикаты, которые используются в сельском хозяйстве, являются одним из целевых химических продуктов в национальной стратегии развития промышленности (Саудовской Аравии - ред.), и мы, безусловно, стремимся к сотрудничеству. Если бы мы встретились с рядом российских компаний, которые занимаются сельскохозяйственными химикатами в этих областях, мы бы, конечно, сотрудничали", - сказал он на полях международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Замминистра добавил, что в национальной стратегии развития промышленности королевства обозначены несколько секторов, ориентированных на 12 отраслей, в том числе химические вещества, металлы и металлургическая промышленность, которыми располагает российская сторона. "Сегодня мы говорили о сотрудничестве в области автомобилестроения и производственно-сбытовых цепочках, связанных с автомобильной промышленностью. Мы говорили о судостроении, производстве машин и оборудования, а также о многолетнем опыте сотрудничества с Россией в области материалов и инженерии, а также в области производства резины и пластмасс. Все эти отрасли промышленности можно использовать совместно (для диверсификации экономики РФ и Саудовской Аравии - ред.)", - отметил Аль-Ахмади. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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Экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РОССИЯ
Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с РФ в сельском хозяйстве
Замминистра Аль-Ахмади: Эр-Рияду интересно сотрудничество с РФ в сельском хозяйстве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере сельского хозяйства и агрохимикатов, рассказал РИА Новости заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазиз Аль-Ахмади.
"Конечно, агрохимикаты, которые используются в сельском хозяйстве, являются одним из целевых химических продуктов в национальной стратегии развития промышленности (Саудовской Аравии - ред.), и мы, безусловно, стремимся к сотрудничеству. Если бы мы встретились с рядом российских компаний, которые занимаются сельскохозяйственными химикатами в этих областях, мы бы, конечно, сотрудничали", - сказал он на полях международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
Замминистра добавил, что в национальной стратегии развития промышленности королевства обозначены несколько секторов, ориентированных на 12 отраслей, в том числе химические вещества, металлы и металлургическая промышленность, которыми располагает российская сторона.
"Сегодня мы говорили о сотрудничестве в области автомобилестроения и производственно-сбытовых цепочках, связанных с автомобильной промышленностью. Мы говорили о судостроении, производстве машин и оборудования, а также о многолетнем опыте сотрудничества с Россией в области материалов и инженерии, а также в области производства резины и пластмасс. Все эти отрасли промышленности можно использовать совместно (для диверсификации экономики РФ и Саудовской Аравии - ред.)", - отметил Аль-Ахмади.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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