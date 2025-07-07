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Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям
Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям - 07.07.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении до миллиона рублей штрафов за навязывание... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T11:17+0300
2025-07-07T11:17+0300
2025-07-07T11:17+0300
экономика
госдума
штраф
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении до миллиона рублей штрафов за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям. Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы. В настоящее время штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч - для юридических. Законопроектом предлагается увеличить эти размеры. В случае его принятия штрафы составят от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до миллиона рублей - для юридических.
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госдума, штраф
Экономика, Госдума, штраф
Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям
В ГД одобрили увеличение штрафов за навязывание дополнительных услуг потребителям
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении до миллиона рублей штрафов за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям.
Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы.
В настоящее время штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч - для юридических.
Законопроектом предлагается увеличить эти размеры. В случае его принятия штрафы составят от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до миллиона рублей - для юридических.
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