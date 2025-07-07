Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям - 07.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250707/shtrafy-859239525.html
Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям
Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям - 07.07.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении до миллиона рублей штрафов за навязывание... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T11:17+0300
2025-07-07T11:17+0300
экономика
госдума
штраф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении до миллиона рублей штрафов за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям. Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы. В настоящее время штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч - для юридических. Законопроектом предлагается увеличить эти размеры. В случае его принятия штрафы составят от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до миллиона рублей - для юридических.
https://1prime.ru/20250707/lgoty-859239024.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_049b0e920dc24ca7e2ef4f891161aa8d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, штраф
Экономика, Госдума, штраф
11:17 07.07.2025
 
Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям

В ГД одобрили увеличение штрафов за навязывание дополнительных услуг потребителям

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении до миллиона рублей штрафов за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям.
Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы.
В настоящее время штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч - для юридических.
Законопроектом предлагается увеличить эти размеры. В случае его принятия штрафы составят от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до миллиона рублей - для юридических.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
В Госдуму внесли проект о применения налоговых льгот в ТОР, ОЭЗ и СЭЗ
11:14
 
ЭкономикаГосдумаштраф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала