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Швеция выделит средства МАГАТЭ для ядерной безопасности на Украине

Швеция выделит средства МАГАТЭ для ядерной безопасности на Украине - 07.07.2025, ПРАЙМ

Швеция выделит средства МАГАТЭ для ядерной безопасности на Украине

Швеция выделяет 2,1 миллиона долларов МАГАТЭ на обеспечение ядерной безопасности на Украине в 2025 году, сообщает в понедельник министерство иностранных дел... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T17:57+0300

2025-07-07T17:57+0300

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экономика

швеция

магатэ

украина

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Швеция выделяет 2,1 миллиона долларов МАГАТЭ на обеспечение ядерной безопасности на Украине в 2025 году, сообщает в понедельник министерство иностранных дел королевства. "Правительство приняло решение выделить 20 миллионов шведских крон (2,1 миллиона долларов - ред.) на мероприятия МАГАТЭ по ядерной безопасности и гарантиям ядерной безопасности на Украине в 2025 году", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, шведский вклад в основном направлен на финансирование присутствия экспертов МАГАТЭ на атомных электростанциях и в Чернобыле.

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швеция, магатэ, украина