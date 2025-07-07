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Швеция выделит средства МАГАТЭ для ядерной безопасности на Украине - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Швеция выделит средства МАГАТЭ для ядерной безопасности на Украине
Швеция выделит средства МАГАТЭ для ядерной безопасности на Украине - 07.07.2025, ПРАЙМ
Швеция выделит средства МАГАТЭ для ядерной безопасности на Украине
Швеция выделяет 2,1 миллиона долларов МАГАТЭ на обеспечение ядерной безопасности на Украине в 2025 году, сообщает в понедельник министерство иностранных дел... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T17:57+0300
2025-07-07T17:57+0300
экономика
швеция
магатэ
украина
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Швеция выделяет 2,1 миллиона долларов МАГАТЭ на обеспечение ядерной безопасности на Украине в 2025 году, сообщает в понедельник министерство иностранных дел королевства. "Правительство приняло решение выделить 20 миллионов шведских крон (2,1 миллиона долларов - ред.) на мероприятия МАГАТЭ по ядерной безопасности и гарантиям ядерной безопасности на Украине в 2025 году", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, шведский вклад в основном направлен на финансирование присутствия экспертов МАГАТЭ на атомных электростанциях и в Чернобыле.
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швеция
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швеция, магатэ, украина
Экономика, ШВЕЦИЯ, МАГАТЭ, УКРАИНА
17:57 07.07.2025
 
Швеция выделит средства МАГАТЭ для ядерной безопасности на Украине

МИД Швеции: МАГАТЭ будет направлено 2,1 млн долларов для ядерной безопасности на Украине

© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Simon Clare
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Швеция выделяет 2,1 миллиона долларов МАГАТЭ на обеспечение ядерной безопасности на Украине в 2025 году, сообщает в понедельник министерство иностранных дел королевства.
"Правительство приняло решение выделить 20 миллионов шведских крон (2,1 миллиона долларов - ред.) на мероприятия МАГАТЭ по ядерной безопасности и гарантиям ядерной безопасности на Украине в 2025 году", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, шведский вклад в основном направлен на финансирование присутствия экспертов МАГАТЭ на атомных электростанциях и в Чернобыле.
Флаг Швеции
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ЭкономикаШВЕЦИЯМАГАТЭУКРАИНА
 
 
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