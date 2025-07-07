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СМИ: нацпроекты за счет оборонных статей ослабят Европу

СМИ: нацпроекты за счет оборонных статей ослабят Европу - 07.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: нацпроекты за счет оборонных статей ослабят Европу

Осуществление европейскими странами национальных проектов за счет оборонных статей приведет к ослаблению Европы, пишет колумнист агентства Блумберг Лионель... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T09:40+0300

2025-07-07T09:40+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Осуществление европейскими странами национальных проектов за счет оборонных статей приведет к ослаблению Европы, пишет колумнист агентства Блумберг Лионель Лоран. В конце июня европейское издание Politico сообщило, что власти Италии намерены осуществить гигантский инфраструктурный проект по строительству моста, соединяющего материковую часть страны с Сицилией, за счет оборонных статей бюджета, которые по новым правилам должны достичь 5% от ВВП. "План Италии должен вызвать тревогу. Навешивание ярлыка "оборона" на национальные нецелесообразные проекты еще больше обострит разногласия между европейскими странами в то время, когда оборона и так слишком раздроблена. Это ослабит Европу, а не усилит", - говорится в статье. На саммите НАТО, проходившем 24-25 июня в Гааге, союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Из этих 5% только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, в то время как 1,5% могут быть перенаправлены на укрепление стратегической устойчивости, включая инфраструктурные проекты.

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общество , европа, италия, сицилия, politico, нато