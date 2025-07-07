Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Смолов в 2024 году не оплатил штраф за административное правонарушение - 07.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250707/smolov-859227934.html
Смолов в 2024 году не оплатил штраф за административное правонарушение
Смолов в 2024 году не оплатил штраф за административное правонарушение - 07.07.2025, ПРАЙМ
Смолов в 2024 году не оплатил штраф за административное правонарушение
Российский футболист Федор Смолов в 2024 году не оплатил штраф за административное правонарушение, за что был оштрафован судом в Москве на сумму вдвое больше,... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T03:23+0300
2025-07-07T03:23+0300
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859227934.jpg?1751847800
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российский футболист Федор Смолов в 2024 году не оплатил штраф за административное правонарушение, за что был оштрафован судом в Москве на сумму вдвое больше, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Решение о штрафе в 6 тысяч рублей было вынесено в конце февраля 2025 года. Как указано в документах, Смолов получил штраф к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ 17 сентября 2024 года. Тогда, как говорится в материалах, ему был назначен штраф в 3 тысячи рублей, но за 60 дней не был уплачен. Поэтому в конце февраля 2025 года суд вынес решение о назначении Смолову штрафа в 6 тысяч рублей за неуплату первого.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф
Общество , РФ
03:23 07.07.2025
 
Смолов в 2024 году не оплатил штраф за административное правонарушение

Футболист Смолов в 2024 году не оплатил штраф за административное правонарушение

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российский футболист Федор Смолов в 2024 году не оплатил штраф за административное правонарушение, за что был оштрафован судом в Москве на сумму вдвое больше, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Решение о штрафе в 6 тысяч рублей было вынесено в конце февраля 2025 года.
Как указано в документах, Смолов получил штраф к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ 17 сентября 2024 года. Тогда, как говорится в материалах, ему был назначен штраф в 3 тысячи рублей, но за 60 дней не был уплачен.
Поэтому в конце февраля 2025 года суд вынес решение о назначении Смолову штрафа в 6 тысяч рублей за неуплату первого.
 
ОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала