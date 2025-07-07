https://1prime.ru/20250707/smolov-859227934.html
Смолов в 2024 году не оплатил штраф за административное правонарушение
Смолов в 2024 году не оплатил штраф за административное правонарушение - 07.07.2025, ПРАЙМ
Смолов в 2024 году не оплатил штраф за административное правонарушение
Российский футболист Федор Смолов в 2024 году не оплатил штраф за административное правонарушение, за что был оштрафован судом в Москве на сумму вдвое больше,... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T03:23+0300
2025-07-07T03:23+0300
2025-07-07T03:23+0300
общество
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российский футболист Федор Смолов в 2024 году не оплатил штраф за административное правонарушение, за что был оштрафован судом в Москве на сумму вдвое больше, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Решение о штрафе в 6 тысяч рублей было вынесено в конце февраля 2025 года.
Как указано в документах, Смолов получил штраф к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ 17 сентября 2024 года. Тогда, как говорится в материалах, ему был назначен штраф в 3 тысячи рублей, но за 60 дней не был уплачен.
Поэтому в конце февраля 2025 года суд вынес решение о назначении Смолову штрафа в 6 тысяч рублей за неуплату первого.
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общество , рф
Смолов в 2024 году не оплатил штраф за административное правонарушение
Футболист Смолов в 2024 году не оплатил штраф за административное правонарушение
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российский футболист Федор Смолов в 2024 году не оплатил штраф за административное правонарушение, за что был оштрафован судом в Москве на сумму вдвое больше, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Решение о штрафе в 6 тысяч рублей было вынесено в конце февраля 2025 года.
Как указано в документах, Смолов получил штраф к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ 17 сентября 2024 года. Тогда, как говорится в материалах, ему был назначен штраф в 3 тысячи рублей, но за 60 дней не был уплачен.
Поэтому в конце февраля 2025 года суд вынес решение о назначении Смолову штрафа в 6 тысяч рублей за неуплату первого.