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Швеция может заключить соглашение с Украиной о производстве оружия

Швеция может заключить соглашение с Украиной о производстве оружия - 07.07.2025, ПРАЙМ

Швеция может заключить соглашение с Украиной о производстве оружия

Министр обороны Швеции Пол Йонсон допустил заключение соглашения с Украиной, по которому украинский ВПК сможет производить вооружение на территории королевства. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T11:42+0300

2025-07-07T11:42+0300

2025-07-07T11:42+0300

вооружения

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Министр обороны Швеции Пол Йонсон допустил заключение соглашения с Украиной, по которому украинский ВПК сможет производить вооружение на территории королевства. Дания и Украина 4 июля подписали соглашение, которое позволит украинским оборонным компаниям открыть производство на территории Дании. "Подобные соглашения явно интересны для Швеции. Правительство хочет углубить оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной и также поддерживает шведские оборонные компании в том, чтобы они обосновались на Украине", - сказал Йонсон газете Dagens Nyheter, комментируя возможность заключить с Украиной аналогичное соглашение. По словам издания, Йонсон не стал вдаваться в подробности по поводу того, какие переговоры ведутся с Украиной, но сообщил, что изучается множество вариантов для дальнейшего сотрудничества.

https://1prime.ru/20250605/shvetsiya-858215280.html

украина

швеция

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общество , украина, швеция, дания, нато