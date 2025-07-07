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Швеция может заключить соглашение с Украиной о производстве оружия
Швеция может заключить соглашение с Украиной о производстве оружия - 07.07.2025, ПРАЙМ
Швеция может заключить соглашение с Украиной о производстве оружия
Министр обороны Швеции Пол Йонсон допустил заключение соглашения с Украиной, по которому украинский ВПК сможет производить вооружение на территории королевства. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T11:42+0300
2025-07-07T11:42+0300
2025-07-07T11:42+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Министр обороны Швеции Пол Йонсон допустил заключение соглашения с Украиной, по которому украинский ВПК сможет производить вооружение на территории королевства. Дания и Украина 4 июля подписали соглашение, которое позволит украинским оборонным компаниям открыть производство на территории Дании. "Подобные соглашения явно интересны для Швеции. Правительство хочет углубить оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной и также поддерживает шведские оборонные компании в том, чтобы они обосновались на Украине", - сказал Йонсон газете Dagens Nyheter, комментируя возможность заключить с Украиной аналогичное соглашение. По словам издания, Йонсон не стал вдаваться в подробности по поводу того, какие переговоры ведутся с Украиной, но сообщил, что изучается множество вариантов для дальнейшего сотрудничества.
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общество , украина, швеция, дания, нато
Вооружения, Общество , УКРАИНА, ШВЕЦИЯ, ДАНИЯ, НАТО
Швеция может заключить соглашение с Украиной о производстве оружия
МО Швеции допустило заключение соглашение с Украиной о производстве оружия
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Министр обороны Швеции Пол Йонсон допустил заключение соглашения с Украиной, по которому украинский ВПК сможет производить вооружение на территории королевства.
Дания и Украина 4 июля подписали соглашение, которое позволит украинским оборонным компаниям открыть производство на территории Дании.
"Подобные соглашения явно интересны для Швеции. Правительство хочет углубить оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной и также поддерживает шведские оборонные компании в том, чтобы они обосновались на Украине", - сказал Йонсон газете Dagens Nyheter, комментируя возможность заключить с Украиной аналогичное соглашение.
По словам издания, Йонсон не стал вдаваться в подробности по поводу того, какие переговоры ведутся с Украиной, но сообщил, что изучается множество вариантов для дальнейшего сотрудничества.
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