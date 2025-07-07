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РФ ратифицировала соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

РФ ратифицировала соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения - 07.07.2025, ПРАЙМ

РФ ратифицировала соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) об устранении двойного... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T14:42+0300

2025-07-07T14:42+0300

2025-07-07T14:43+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соглашение было подписано в Абу-Даби 17 февраля 2025 года. Оно обеспечивает условия, при которых юридические и физические лица России и ОАЭ не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. Решение этого вопроса будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций. Соглашение содержит исчерпывающий перечень налогов, к которым оно применяется, порядок их уплаты и критерии ограничения льгот; определяет методы устранения двойного налогообложения, порядок рассмотрения обращений и заявлений резидентов, разрешения споров; а также гарантирует недопущение налоговой дискриминации. Соглашение регулирует вопросы налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, а также от его отчуждения; прибыли от предпринимательской деятельности, от морских и воздушных международных перевозок; налогообложения дивидендов и процентов, доходов от авторских прав и лицензий, доходов физических лиц. В частности, оно предусматривает налоговую ставку в 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти. Раньше в отношениях между Россией и ОАЭ действовало межправсоглашение о налогообложении дохода от инвестиций договаривающихся государств и их финансовых и инвестиционных учреждений, подписанное в Абу-Даби 7 декабря 2011 года. Необходимость пересмотра данного соглашения была обусловлена изменившимися условиями экономической деятельности как в РФ, так и в ОАЭ. В частности происходила активная переориентация российского бизнеса на рынки стран Азии и Ближнего Востока. При этом ОАЭ играют особую роль в расширении экономических связей РФ на ближневосточном направлении, отмечается в пояснительной записке.

https://1prime.ru/20250707/aviatsiya-859245465.html

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общество , оаэ, абу-даби, владимир путин