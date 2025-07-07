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Захар Прилепин. Биографическая справка

Захар Прилепин. Биографическая справка - 07.07.2025, ПРАЙМ

Захар Прилепин. Биографическая справка

Писатель, политик Захар Прилепин отмечает в понедельник 50-летие. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T01:25+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Писатель, политик Захар Прилепин отмечает в понедельник 50-летие. Ниже приводится биографическая справка. Писатель, публицист, политик Захар Прилепин (Евгений Николаевич Прилепин) родился 7 июля 1975 года в деревне Ильинке Скопинского района Рязанской области. В 15 лет начал учиться играть на гитаре, сочинял песни, в составе группы выступал на рок-фестивалях. После получения аттестата молодой человек уехал в Нижний Новгород, где поступил на филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. В 1994 году, взяв академический отпуск, ушел в армию. Через полгода поступил в школу милиции при Нижегородской академии МВД РФ, после ее окончания работал в патрульно-постовой службе, откуда позднее перевелся в ОМОН. Служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. В 1999 году окончил филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. В 2000 году пришел в журналистику, начав работать в нижегородской газете "Дело", год спустя был назначен главным редактором издания. Позже руководил еще несколькими СМИ: в 2007-2015 годах был главным редактором нижегородской "Новой газеты", в 2012 году стал первым заместителем главного редактора издания "Свободная пресса". Печатался в журналах Story и "Огонек". В 2003 году началась литературная карьера Прилепина с публикации стихотворных произведений. Печатался в журналах "Дружба народов", "Континент", "Новый мир", "Искусство кино", "Роман-газета", "Север". Захар Прилепин – автор более двух десятков произведений, среди которых романы "Патологии" (2005), "Санькя" (2006), принесший своему создателю известность, роман в рассказах "Грех" (2007), сборник рассказов "Ботинки, полные горячей водкой" (2008), повесть "Черная обезьяна" (2011), сборник повестей "Восьмерка" (2012), роман "Обитель" (2014), сборник малой прозы "Семь жизней" (2016), роман "Некоторые не попадут в ад" (2019), сборник рассказов "Ополченский романс" (2020), роман в рассказах "Собаки и другие люди" (2023), роман "Тума" (2025). Прилепин проявил себя как эссеист и публицист – он выпустил в свет сборники эссе "Я пришел из России" (2008), "Terra Tartarara. Это касается лично меня" (2009), "Летучие бурлаки", "Не чужая смута. Один день – один год" (оба – 2015), сборники публицистики "Истории из легкой и мгновенной жизни", "Имя рек. 40 причин поспорить о главном" (оба – 2020) и др. В творчестве Прилепина нашлось место биографическим исследованиям, посвященным писателям XX века. В 2010 году он дебютировал с книгой "Леонид Леонов. "Игра его была огромна" (2010), написанной для серии "ЖЗЛ" издательства "Молодая гвардия". За ней последовали "Непохожие поэты. Анатолий Мариенгоф, Борис Корнилов, Владимир Луговской. Трагедии и судьбы большевистской эпохи" (2015), "Есенин. Обещая встречу впереди" (2020), вызвавшая огромный интерес читателей и критиков, "Шолохов. Незаконный" (2023). В 2017 году издательство АСТ выпустило книгу "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы", которая посвящена биографиям писателей XIX века, участвовавших в военных конфликтах. Произведения писателя переведены на 25 языков, по ним были поставлены спектакли, некоторые были экранизированы. Захар Прилепин является сценаристом кинокартин "Восьмерка" Алексея Учителя (2014), "Собачатина" Ксении Тищенко (2017), "Вечная Отечественная" Сергея Босенко и др., "Обитель" Александра Велединского (обе – 2020) и "Ополченский романс" Олега Лукичева (2025). Принимал участие в съемках фильмов "Восьмерка" Алексея Учителя (2014), "Гайлер" Петра Дикарева (2017), "Дежурство" Ленара Камалова (2018), "Ева" Виталия Манюкова (2019), а также сериалов "Инспектор Купер" Антона Коскова и др. (2012), "УГРОза: Трепалов и Кошелек" Эльдара Салаватова (2015). Писатель выпустил ряд музыкальных альбомов. В 2010 году он возродил группу, участники которой выходили с ним на сцену в подростковом возрасте. "Элефанк" выпустила диски "Времена года" (2011), "Переворот" (2013), "Охотник" (2015), "Цветной" (2019). В составе группы Прилепин дал более десятка концертов в разных концах России. Писатель участвовал в записи нескольких совместных песен с группой 25/17 и рэп-исполнителями Вис Виталисом и Хаски. С музыкантом Ричем он выпустил альбомы "Патологии" (2014), "На океан" (2016). Прилепин проявил себя как ведущий на телевидении и радио. Был ведущим телешоу "Соль" на РЕН ТВ, авторской программы "Чай с Захаром" на канале "Царьград ТВ", вел документальный онлайн-проект "Родня" на НТВ. Является ведущим авторских программ "Уроки русского" на телеканале НТВ, "Ключи Захара" на радио Sputnik. Деятельность Прилепина связана также с театром. В декабре 2018 года назначен заместителем по литературной части художественного руководителя МХАТа имени А.М. Горького. 25 марта 2025 года в ходе заседания совета по культуре и искусству Захар Прилепин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о создании театра для постановок актуальной литературы. 13 мая глава государства поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности, до 30 ноября 2025 года. 19 июня "на полях" Петербургского международного экономического форума министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что создаваемый театр может возглавить писатель Захар Прилепин. Захар Прилепин занимается политической деятельностью. В конце 1990-х – 2000-х годах принимал участие в мероприятиях Национал-большевистской партии (НБП; признана в апреле 2007 года Мосгорсудом экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ). В июне 2007 года стал сопредседателем национал-демократического движения "Народ". С 2010 года был членом исполнительного комитета незарегистрированной партии "Другая Россия", учрежденной бывшими членами НБП. В 2014-2015 годах Прилепин выступил с инициативой по сбору и доставке гуманитарной помощи в Донбасс, собрал значительные суммы денег и лично раздавал приобретенную на них гумпомощь нуждающимся. С 2015 года Захар Прилепин находился в Донбассе, работал советником главы Донецкой народной республики (с 2022 года – в составе РФ). Принимал участие в боевых операциях в Донбассе. В феврале 2017 года стало известно, что Прилепин стал заместителем командира одного из батальонов. В июле 2018 года он объявил об уходе с поста замкомбата. В октябре 2019 года Захар Прилепин объявил о создании нового общественного движения "За правду". В феврале 2020 года на базе движения была создана одноименная партия, в которой Прилепин занял позицию сопредседателя. В феврале 2021 года партия "За правду" объединилась со "Справедливой Россией" и "Патриотами России". Захар Прилепин стал сопредседателем новой партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". В мае 2023 года был переизбран на пост сопредседателя. В сентября 2021 года был избран депутатом Госдумы РФ VIII созыва. В октябре того же года его депутатские полномочия были прекращены. После начала в 2022 году специальной военной операции принимал активное участие в гуманитарной деятельности как в Донбассе, так и на освобожденных территориях. В январе 2023 года Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе. 5 мая Прилепин сообщил о выводе своего батальона "Оплот" Росгвардии (с августа 2023 года – полк особого назначения "Оплот" Росгвардии) из зоны СВО на доформирование. 6 мая машина писателя подорвалась в поселке Пионерский в Нижегородской области, наехав на закопанную недалеко от дома противотанковую мину. Прилепин был ранен, его соратник – военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин – погиб. Полицейские по горячим следам задержали Александра Пермякова (внесен в России в список террористов и экстремистов). В сентябре 2024 года он был приговорен к пожизненному сроку. В августе 2023 года Прилепин был назначен на должность заместителя командира полка особого назначения "Оплот" по военно-политической работе с присвоением воинского звания подполковника. Прилепин является учредителем и президентом благотворительного фонда Захара Прилепина, который оказывает помощь населению, оказавшемуся в тяжелой жизненной ситуации. Член совета при президенте РФ по культуре и искусству, центрального штаба Народного фронта. Член правления Союза писателей России. Постоянный член Изборского клуба. Захар Прилепин награжден орденом Мужества (2023). Отмечен благодарностью президента РФ (2025). Имеет ряд ведомственных наград, а также орден Негоша I степени Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (2018). Литературное творчество Прилепина отмечено премиями "Ясная Поляна" (2007), "Национальный бестселлер" (2008), Бунинской премией (2009), премиями "Супер нацбест" (2011), "Большая книга" (2014), всероссийской историко-литературной премией "Александр Невский" (2017), премией имени М.Ю. Лермонтова (2018) и др. Лауреат премии правительства РФ в области культуры (2017), премии министерства обороны РФ в области культуры и искусства (2021). Женат, в семье четверо детей.

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общество , рф, донбасс, москва, захар прилепин, владимир путин, росгвардия, мосгорсуд, госдума