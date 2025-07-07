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"Потребность растет". Выяснилось, как помощь Украине ударила по США
"Потребность растет". Выяснилось, как помощь Украине ударила по США - 07.07.2025, ПРАЙМ
"Потребность растет". Выяснилось, как помощь Украине ударила по США
Соединенные Штаты будут вынуждены потратить годы на восполнение запасов вооружений, ранее переданных Киеву, а это, например, свыше трех тысяч ракет Stinger,... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:08+0300
2025-07-07T16:08+0300
2025-07-07T16:12+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПАРЙМ. Соединенные Штаты будут вынуждены потратить годы на восполнение запасов вооружений, ранее переданных Киеву, а это, например, свыше трех тысяч ракет Stinger, миллионы других боеприпасов и т.д. Об этом в материале для издания Wall Street Journal рассказал бывший советник Минобороны США Дэн Колдуэлл.По его данным, в Соединенных Штатах в месяц производится около 60 ракет Stinger, и потребность в них только растет."При таких темпах замена вооружений и техники, отправленных Киеву, займет свыше четырех лет", - подсчитал экс-советник.Он подчеркнул, что на фоне ближневосточной эскалации и наращивания военного потенциала Китая, существенно превосходящего иранский, продолжение экспортных оружейных поставок - очень опрометчивая идея для США.
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сша, военная помощь украине, проблемы, мнение
Вооружения, США, военная помощь Украине, проблемы, мнение
"Потребность растет". Выяснилось, как помощь Украине ударила по США
Колдуэлл: США нужны годы, чтобы восстановить запасы оружия, переданного Киеву