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"Потребность растет". Выяснилось, как помощь Украине ударила по США

"Потребность растет". Выяснилось, как помощь Украине ударила по США - 07.07.2025, ПРАЙМ

"Потребность растет". Выяснилось, как помощь Украине ударила по США

Соединенные Штаты будут вынуждены потратить годы на восполнение запасов вооружений, ранее переданных Киеву, а это, например, свыше трех тысяч ракет Stinger,... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T16:08+0300

2025-07-07T16:08+0300

2025-07-07T16:12+0300

вооружения

сша

военная помощь украине

проблемы

мнение

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МОСКВА, 7 июл - ПАРЙМ. Соединенные Штаты будут вынуждены потратить годы на восполнение запасов вооружений, ранее переданных Киеву, а это, например, свыше трех тысяч ракет Stinger, миллионы других боеприпасов и т.д. Об этом в материале для издания Wall Street Journal рассказал бывший советник Минобороны США Дэн Колдуэлл.По его данным, в Соединенных Штатах в месяц производится около 60 ракет Stinger, и потребность в них только растет."При таких темпах замена вооружений и техники, отправленных Киеву, займет свыше четырех лет", - подсчитал экс-советник.Он подчеркнул, что на фоне ближневосточной эскалации и наращивания военного потенциала Китая, существенно превосходящего иранский, продолжение экспортных оружейных поставок - очень опрометчивая идея для США.

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сша, военная помощь украине, проблемы, мнение