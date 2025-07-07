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"Рычаги давления на Россию". В США назвали способ "остановить Путина"
"Рычаги давления на Россию". В США назвали способ "остановить Путина" - 07.07.2025, ПРАЙМ
"Рычаги давления на Россию". В США назвали способ "остановить Путина"
Санкции западных стран в отношении российской энергетики не в состоянии повлиять на возможность России продолжать спецоперацию на Украине. Российскую Федерацию... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T19:16+0300
2025-07-07T19:16+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Санкции западных стран в отношении российской энергетики не в состоянии повлиять на возможность России продолжать спецоперацию на Украине. Российскую Федерацию могут остановить только военное вмешательство Соединенных Штатов или полноценное вооружение украинской армии. Такое мнение в эфире Times Radio высказала дипломат США, эксперт в сфере энергетики Сурия Эванс-Притчард Джаянти, ранее работавшая на Украине.По ее мнению, санкции практически никогда не работают, а если и начнут работать, то лишь через 20-30 лет после их введения - "пока не сменится поколение и не появится давление на правительство".Вместе с тем эксперт отметила, что Россия продолжила наступление на Украине благодаря рекордным доходам от поставок нефти и СПГ, которые фиксируются в последние годы."Экспорт, конечно, немного сократился, но доходы от продажи нефти резко выросли, - сказала Джаянти. - И это дало России достаточно денег и времени, чтобы восстановить значительную часть своего военного потенциала".Затем, явно противореча своим словам о том, что санкции не работают, она заявила, что если бы западные санкции были на самом деле нацелены на реальные источники дохода Российской Федерации, "они могли бы изменить ситуацию". Впрочем, Джаянти тут же поспешила заявить, что окно возможностей в санкционной сфере к сегодняшнему дню уже закрыто."Я не представляю, каким еще рычагом давления, кроме военного вмешательства или полноценного вооружения Украины, США могли бы сейчас воспользоваться, чтобы заставить (президента РФ Владимира - прим. ред.) Путина остановиться", – заключила эксперт.
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Политика, Конфликт на Украине, США, санкции против РФ, вмешательство, вооружение, УКРАИНА, РОССИЯ
"Рычаги давления на Россию". В США назвали способ "остановить Путина"
Джаянти: РФ на Украине может остановить только военное вмешательство США
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ.
Санкции западных стран в отношении российской энергетики не в состоянии повлиять на возможность России продолжать спецоперацию на Украине. Российскую Федерацию могут остановить только военное вмешательство Соединенных Штатов или полноценное вооружение украинской армии. Такое мнение в эфире Times Radio
высказала дипломат США, эксперт в сфере энергетики Сурия Эванс-Притчард Джаянти, ранее работавшая на Украине.
По ее мнению, санкции практически никогда не работают, а если и начнут работать, то лишь через 20-30 лет после их введения - "пока не сменится поколение и не появится давление на правительство".
Вместе с тем эксперт отметила, что Россия продолжила наступление на Украине благодаря рекордным доходам от поставок нефти и СПГ, которые фиксируются в последние годы.
"Экспорт, конечно, немного сократился, но доходы от продажи нефти резко выросли, - сказала Джаянти. - И это дало России достаточно денег и времени, чтобы восстановить значительную часть своего военного потенциала".
Затем, явно противореча своим словам о том, что санкции не работают, она заявила, что если бы западные санкции были на самом деле нацелены на реальные источники дохода Российской Федерации, "они могли бы изменить ситуацию".
Впрочем, Джаянти тут же поспешила заявить, что окно возможностей в санкционной сфере к сегодняшнему дню уже закрыто.
"Я не представляю, каким еще рычагом давления, кроме военного вмешательства или полноценного вооружения Украины, США могли бы сейчас воспользоваться, чтобы заставить (президента РФ Владимира - прим. ред.) Путина остановиться", – заключила эксперт.
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