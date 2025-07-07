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В Белом доме объяснили, с чем связана пауза в поддержке Украины
В Белом доме объяснили, с чем связана пауза в поддержке Украины - 07.07.2025, ПРАЙМ
В Белом доме объяснили, с чем связана пауза в поддержке Украины
Пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T21:25+0300
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ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. Пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. "Это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине", - сказала Левитт на брифинге, отвечая на вопрос, принадлежит ли решение о приостановке поставок ряда видов вооружений киевскому режиму лично американскому президенту Дональду Трампу. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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сша, военная помощь украине, белый дом
Политика, США, военная помощь Украине, Белый дом
В Белом доме объяснили, с чем связана пауза в поддержке Украины
Левитт: пауза в помощи Киеву связана с аудитом всей военной помощи другим странам
ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. Пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
"Это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине", - сказала Левитт на брифинге, отвечая на вопрос, принадлежит ли решение о приостановке поставок ряда видов вооружений киевскому режиму лично американскому президенту Дональду Трампу.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
"Паника в Киеве". В США рассказали об ответе Украины на приостановку помощи