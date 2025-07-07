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Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой
Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой - 07.07.2025, ПРАЙМ
Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой
Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой. Об этом агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:18+0300
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происшествия
россия
роман старовойт
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой. Об этом агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах."Предварительно, Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово", - сказал собеседник агентства.Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что тело Старовойта нашли в его машине, основная версия — самоубийство. На месте работают следователи.Сегодня утром стало известно, что чиновника освободили от должности министра транспорта, которую он занимал с мая 2024 года.До этого, с октября 2018 года, Старовойт возглавлял Курскую область.
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россия, роман старовойт
Происшествия, РОССИЯ, Роман Старовойт
16:18 07.07.2025 (обновлено: 16:43 07.07.2025)
 
Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой

Бывший глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой. Об этом агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах.
"Предварительно, Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово", - сказал собеседник агентства.
Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что тело Старовойта нашли в его машине, основная версия — самоубийство. На месте работают следователи.
Сегодня утром стало известно, что чиновника освободили от должности министра транспорта, которую он занимал с мая 2024 года.
До этого, с октября 2018 года, Старовойт возглавлял Курскую область.
 
ПроисшествияРОССИЯРоман Старовойт
 
 
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