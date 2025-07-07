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Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой

Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой - 07.07.2025, ПРАЙМ

Бывший министр транспорта Старовойт покончил с собой

Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой. Об этом агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T16:18+0300

2025-07-07T16:18+0300

2025-07-07T16:43+0300

происшествия

россия

роман старовойт

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой. Об этом агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах."Предварительно, Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово", - сказал собеседник агентства.Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что тело Старовойта нашли в его машине, основная версия — самоубийство. На месте работают следователи.Сегодня утром стало известно, что чиновника освободили от должности министра транспорта, которую он занимал с мая 2024 года.До этого, с октября 2018 года, Старовойт возглавлял Курскую область.

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россия, роман старовойт