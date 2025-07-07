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Бывшего первого замдиректора Росгвардии Стригунова арестовали в Москве - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Бывшего первого замдиректора Росгвардии Стригунова арестовали в Москве
Бывшего первого замдиректора Росгвардии Стригунова арестовали в Москве - 07.07.2025, ПРАЙМ
Бывшего первого замдиректора Росгвардии Стригунова арестовали в Москве
Бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов был задержан в Москве и арестован, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:59+0300
2025-07-07T16:59+0300
общество
москва
росгвардия
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов был задержан в Москве и арестован, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Стригунов задержан в городе Москве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. Уголовное дело против генерала возбуждено по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере - три эпизода) УК РФ.
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общество , москва, росгвардия, ск рф
Общество , МОСКВА, Росгвардия, СК РФ
16:59 07.07.2025
 
Бывшего первого замдиректора Росгвардии Стригунова арестовали в Москве

Петренко: экс-замглавы Росгвардии Стригунов задержан в Москве и арестован

© Алексей Куденко | Перейти в медиабанк*У входа в здание Следственного комитета РФ
*У входа в здание Следственного комитета РФ
© Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов был задержан в Москве и арестован, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Стригунов задержан в городе Москве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Уголовное дело против генерала возбуждено по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере - три эпизода) УК РФ.
Следственный комитет России - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
СК подтвердил возбуждение дела против экс-замглавы Росгвардии Стригунова
16:53
 
ОбществоМОСКВАРосгвардияСК РФ
 
 
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