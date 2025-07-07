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Бывшего первого замдиректора Росгвардии Стригунова арестовали в Москве

Бывшего первого замдиректора Росгвардии Стригунова арестовали в Москве - 07.07.2025, ПРАЙМ

Бывшего первого замдиректора Росгвардии Стригунова арестовали в Москве

Бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов был задержан в Москве и арестован, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T16:59+0300

2025-07-07T16:59+0300

2025-07-07T16:59+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов был задержан в Москве и арестован, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Стригунов задержан в городе Москве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. Уголовное дело против генерала возбуждено по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере - три эпизода) УК РФ.

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