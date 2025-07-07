https://1prime.ru/20250707/strigunov-859258634.html
Бывшего первого замдиректора Росгвардии Стригунова арестовали в Москве
Бывшего первого замдиректора Росгвардии Стригунова арестовали в Москве - 07.07.2025, ПРАЙМ
Бывшего первого замдиректора Росгвардии Стригунова арестовали в Москве
Бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов был задержан в Москве и арестован, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:59+0300
2025-07-07T16:59+0300
2025-07-07T16:59+0300
общество
москва
росгвардия
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76625/29/766252947_0:155:1501:999_1920x0_80_0_0_2fda71255dccb208e0867a403c21d843.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов был задержан в Москве и арестован, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Стригунов задержан в городе Москве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. Уголовное дело против генерала возбуждено по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере - три эпизода) УК РФ.
https://1prime.ru/20250707/rosgvardiya-859258207.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76625/29/766252947_0:15:1501:1140_1920x0_80_0_0_9bf4591a62bdbf2cb78096964be81aff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, росгвардия, ск рф
Общество , МОСКВА, Росгвардия, СК РФ
Бывшего первого замдиректора Росгвардии Стригунова арестовали в Москве
Петренко: экс-замглавы Росгвардии Стригунов задержан в Москве и арестован
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов был задержан в Москве и арестован, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Стригунов задержан в городе Москве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Уголовное дело против генерала возбуждено по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере - три эпизода) УК РФ.
СК подтвердил возбуждение дела против экс-замглавы Росгвардии Стригунова