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Суд отложил рассмотрение иска "Газпрома" к "Нафтогазу"

Суд отложил рассмотрение иска "Газпрома" к "Нафтогазу" - 07.07.2025, ПРАЙМ

Суд отложил рассмотрение иска "Газпрома" к "Нафтогазу"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник отложил на 4 августа рассмотрение иска "Газпрома" о запрете "Нафтогазу Украины" получать... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T10:25+0300

2025-07-07T10:25+0300

2025-07-07T10:25+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник отложил на 4 августа рассмотрение иска "Газпрома" о запрете "Нафтогазу Украины" получать и приводить в исполнение любые решения иностранных судов против российского газового концерна, в том числе в отношении его имущества, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – об отложении судебного разбирательства... Дата и время судебного заседания 04.08.2025 09.40", – сообщатся в карточке дела. Причина переноса слушаний пока не уточняется. Ранее в июне суд в качестве обеспечительных мер по иску запретил "Нафтогазу Украины" получать и приводить в исполнение в любом государстве кроме России любые судебные решения против ПАО "Газпром", связанные с соглашением о транзите газа через Украину от 30 декабря 2019 года, в том числе и решения в отношении имущества российского газового концерна. Также наложен запрет на судебные разбирательства с "Газпромом" за рубежом. Согласно материалам дела, обеспечительные меры соответствуют исковым требованиям "Газпрома" к "Нафтогазу Украины" и действуют до вступления в законную силу решения арбитражного суда Петербурга по его иску. В январе 2024 года арбитражный суд Петербурга по иску "Газпрома" обязал "Нафтогаз Украины" выплатить около 150 миллионов долларов в пользу "Газпрома" в случае нарушения запрета на продолжение разбирательства между сторонами в иностранном арбитраже. Тогда суд удовлетворил иск "Газпрома" с требованием запретить "Нафтогазу Украины" продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты. Как следует из решения арбитражного суда, спор между сторонами вытекает из соглашения от 30 декабря 2019 года о транспортировке через Украину российского газа для европейских потребителей. В рамках этого судебного разбирательства арбитражный суд Петербурга в апреле 2025 года увеличил до 1,35 миллиарда долларов судебную неустойку, которая присуждена "Нафтогазу Украины" на случай нарушения этой компанией запрета на судебные разбирательства с "Газпромом" за рубежом. При этом суд уточнил, что ходатайство российского газового концерна об увеличении судебной неустойки обусловлено, в частности, увеличением исковых требований "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" в иностранном арбитраже примерно до 1,351 миллиарда долларов. Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема – до 40-42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Так для транзита газа в Европу остался только один вход – газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа". "Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены. Но "Нафтогаз" из-за снижения поставок подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома" с требованием оплаты неоказанных услуг. "Газпром" 1 января 2025 года сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с "Нафтогазом Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

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общество , украина, санкт-петербург, ленинградская область, газпром, нафтогаз украины