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Суд взыскал с МВД стоимость турпоездки из-за ошибки в загранпаспорте
Суд взыскал с МВД стоимость турпоездки из-за ошибки в загранпаспорте - 07.07.2025, ПРАЙМ
Суд взыскал с МВД стоимость турпоездки из-за ошибки в загранпаспорте
Мошковский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск к МВД России местной жительницы, которая не смогла улететь по турпутевке из-за ошибки в... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T11:36+0300
2025-07-07T11:36+0300
2025-07-07T11:36+0300
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НОВОСИБИРСК, 7 июл – ПРАЙМ. Мошковский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск к МВД России местной жительницы, которая не смогла улететь по турпутевке из-за ошибки в загранпаспорте, где был неверно указан ее пол, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. В иске к МВД России женщина указала, что купила тур для отдыха в Египте. Однако при прохождении пограничного контроля в аэропорту ее заграничный паспорт изъяли из-за неправильно указанного пола. "Как установлено судом, истец получила в УМВД России по Новосибирской области паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность за пределами территории страны. В паспорте указан пол владельца как "М/М", вместо правильного "Ж/F", — сообщили в управлении. Суд решил, что ответственность лежит на УМВД Новосибирской области, которое выдало паспорт. Так как во время прохождения пограничного контроля из-за выявленной ошибки паспорт забрали, женщина не смогла воспользоваться турпутевкой и потеряла деньги. "Суд пришел к выводу, что в результате ненадлежащего оформления сотрудниками УМВД России по Новосибирской области паспорта истца была лишена возможности воспользоваться туристической путевкой и понесла материальный ущерб в размере 128 888 рублей… Причиненный истцу ущерб подлежит взысканию с Российской Федерации в лице Министерства внутренних дел Российской Федерации", — говорится в сообщении. Также суд решил взыскать 25 тысяч рублей компенсации, так как было нарушено ее право на свободу передвижения. Решение пока не вступило в силу.
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общество , мвд, умвд
Суд взыскал с МВД стоимость турпоездки из-за ошибки в загранпаспорте
Новосибирский суд взыскал с МВД стоимость поездки из-за ошибки в загранпаспорте
НОВОСИБИРСК, 7 июл – ПРАЙМ. Мошковский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск к МВД России местной жительницы, которая не смогла улететь по турпутевке из-за ошибки в загранпаспорте, где был неверно указан ее пол, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
В иске к МВД России женщина указала, что купила тур для отдыха в Египте. Однако при прохождении пограничного контроля в аэропорту ее заграничный паспорт изъяли из-за неправильно указанного пола.
"Как установлено судом, истец получила в УМВД России по Новосибирской области паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность за пределами территории страны. В паспорте указан пол владельца как "М/М", вместо правильного "Ж/F", — сообщили в управлении.
Суд решил, что ответственность лежит на УМВД Новосибирской области, которое выдало паспорт. Так как во время прохождения пограничного контроля из-за выявленной ошибки паспорт забрали, женщина не смогла воспользоваться турпутевкой и потеряла деньги.
"Суд пришел к выводу, что в результате ненадлежащего оформления сотрудниками УМВД России по Новосибирской области паспорта истца была лишена возможности воспользоваться туристической путевкой и понесла материальный ущерб в размере 128 888 рублей… Причиненный истцу ущерб подлежит взысканию с Российской Федерации в лице Министерства внутренних дел Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Также суд решил взыскать 25 тысяч рублей компенсации, так как было нарушено ее право на свободу передвижения. Решение пока не вступило в силу.
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