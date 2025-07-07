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ВС отказал немецкому банку в пересмотре запрета на спор с "Русхимальянсом"
ВС отказал немецкому банку в пересмотре запрета на спор с "Русхимальянсом" - 07.07.2025, ПРАЙМ
ВС отказал немецкому банку в пересмотре запрета на спор с "Русхимальянсом"
Верховный суд (ВС) РФ отказал немецкому банку Landesbank Baden-Wurttemberg в пересмотре решений нижестоящих судов о запрете этому банку на судебные... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T13:00+0300
2025-07-07T13:00+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) РФ отказал немецкому банку Landesbank Baden-Wurttemberg в пересмотре решений нижестоящих судов о запрете этому банку на судебные разбирательства за рубежом с ООО "Русхимальянс", совместным предприятием "Газпрома" и "Русгаздобычи", следует из материалов дела. "Отказать компании Ландесбанк Баден-Вюртемберг (Германия) в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", – говорится в определении ВС РФ. Согласно материалам дела, немецкий банк оспаривал определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27 января 2025 года, которое в апреле оставил в силе арбитражный суд Северо-Западного округа. Согласно вердикту суда первой инстанции, немецкому банку, в частности, запрещается инициировать в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате разбирательство против "Русхимальянса" в связи с банковской гарантией, выданной в октябре 2021 года. Также удовлетворены исковые требования "Русхимальянса" о запрете на соответствующие споры в государственных судах Великобритании "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Это ограничение распространяется и на разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по иску Landesbank Baden-Wurttemberg о запрете ООО "Русхимальянс" судиться с банком в России. При нарушении любого из установленных запретов арбитражный суд Петербурга определил взыскать с Landesbank Baden-Wurttemberg в пользу ООО "Русхимальянс" около 52 миллионов евро (около 4,8 миллиарда рублей по текущему курсу). В июле 2024 года арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск "Русхимальянса" о взыскании с Landesbank Baden-Wurttemberg около 52 миллионов евро по банковской гарантии, выданной в октябре 2021 года. Спорная гарантия была выдана немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контракту на строительство завода по переработке сжиженного природного газа в Ленинградской области. "Русхимальянс" в 2021 году заключил два контракта с консорциумом Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (ныне - ООО "Ренконс Хэви Индастрис"). По контракту от 7 июля подрядчики должны были построить в районе поселка Усть-Луга в Ленинградской области газоперерабатывающий завод в составе комплекса переработки этансодержащего газа. Контракт от 9 сентября 2021 года предполагал строительство там же завода по переработке СПГ. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС. В декабре Верховный суд РФ отказал Linde в пересмотре решений нижестоящих судов о взыскании со структур Linde в пользу "Русхимальянса" около 693 миллионов евро и около 44,5 миллиарда рублей. В соответствующем иске, удовлетворенном судом первой инстанции в феврале 2024 года, заявлены требования о взыскании убытков, причиненных срывом контракта от 7 июля 2021 года. В октябре 2024 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск ООО "Русхимальянс" о взыскании со структур Linde более 669,7 миллиона евро и более 30,7 миллиарда рублей. В этом иске было заявлено несколько требований, в том числе и о взыскании с Linde более 669,7 миллиона евро задолженности по контракту от 9 сентября 2021 года.
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общество , санкт-петербург, ленинградская область, рф, русхимальянс, linde, верховный суд
Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, РФ, Русхимальянс, Linde, Верховный суд
ВС отказал немецкому банку в пересмотре запрета на спор с "Русхимальянсом"
ВС подтвердил запрет Landesbank Baden-Wurttemberg на суды с "Русхимальянсом"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) РФ отказал немецкому банку Landesbank Baden-Wurttemberg в пересмотре решений нижестоящих судов о запрете этому банку на судебные разбирательства за рубежом с ООО "Русхимальянс", совместным предприятием "Газпрома" и "Русгаздобычи", следует из материалов дела.
"Отказать компании Ландесбанк Баден-Вюртемберг (Германия) в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", – говорится в определении ВС РФ.
Согласно материалам дела, немецкий банк оспаривал определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27 января 2025 года, которое в апреле оставил в силе арбитражный суд Северо-Западного округа.
Согласно вердикту суда первой инстанции, немецкому банку, в частности, запрещается инициировать в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате разбирательство против "Русхимальянса" в связи с банковской гарантией, выданной в октябре 2021 года.
Также удовлетворены исковые требования "Русхимальянса" о запрете на соответствующие споры в государственных судах Великобритании "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Это ограничение распространяется и на разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по иску Landesbank Baden-Wurttemberg о запрете ООО "Русхимальянс" судиться с банком в России.
При нарушении любого из установленных запретов арбитражный суд Петербурга определил взыскать с Landesbank Baden-Wurttemberg в пользу ООО "Русхимальянс" около 52 миллионов евро (около 4,8 миллиарда рублей по текущему курсу).
В июле 2024 года арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск "Русхимальянса" о взыскании с Landesbank Baden-Wurttemberg около 52 миллионов евро по банковской гарантии, выданной в октябре 2021 года. Спорная гарантия была выдана немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контракту на строительство завода по переработке сжиженного природного газа в Ленинградской области.
"Русхимальянс" в 2021 году заключил два контракта с консорциумом Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (ныне - ООО "Ренконс Хэви Индастрис"). По контракту от 7 июля подрядчики должны были построить в районе поселка Усть-Луга в Ленинградской области газоперерабатывающий завод в составе комплекса переработки этансодержащего газа. Контракт от 9 сентября 2021 года предполагал строительство там же завода по переработке СПГ. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.
В декабре Верховный суд РФ отказал Linde в пересмотре решений нижестоящих судов о взыскании со структур Linde в пользу "Русхимальянса" около 693 миллионов евро и около 44,5 миллиарда рублей. В соответствующем иске, удовлетворенном судом первой инстанции в феврале 2024 года, заявлены требования о взыскании убытков, причиненных срывом контракта от 7 июля 2021 года.
В октябре 2024 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск ООО "Русхимальянс" о взыскании со структур Linde более 669,7 миллиона евро и более 30,7 миллиарда рублей. В этом иске было заявлено несколько требований, в том числе и о взыскании с Linde более 669,7 миллиона евро задолженности по контракту от 9 сентября 2021 года.
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