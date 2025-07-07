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Суд в Москве отложил дело о банкротстве экс-банкира Хотина - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Суд в Москве отложил дело о банкротстве экс-банкира Хотина
Суд в Москве отложил дело о банкротстве экс-банкира Хотина - 07.07.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве отложил дело о банкротстве экс-банкира Хотина
Арбитражный суд Москвы отложил на сентябрь новое рассмотрение заявления Альфа-банка о банкротстве осужденного за растрату экс-бенефициара разорившегося в 2018... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T13:53+0300
2025-07-07T13:53+0300
общество
москва
алексей хотин
югра
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МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на сентябрь новое рассмотрение заявления Альфа-банка о банкротстве осужденного за растрату экс-бенефициара разорившегося в 2018 году банка "Югра" Алексея Хотина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Слушания отложены по инициативе суда, так как у него отсутствуют доказательства надлежащего уведомления должника о судебном разбирательстве. Этот суд в октябре по заявлению Альфа-банка ввел в отношении экс-банкира начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Хотина его неисполненные обязательства перед Альфа-банком в размере более 53,6 миллиарда рублей основного долга и более 53 миллиардов рублей неустойки. Но определение суда о введении реструктуризации долгов обжаловала Генпрокуратура РФ, и Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре судебный акт первой инстанции отменил, направив вопрос на новое рассмотрение. Апелляционный суд принял во внимание довод прокуратуры о том, что "не допускается введение процедуры реструктуризации в отношении лица, которое имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики". При этом суду было известно о приговоре Замоскворецкого суда, которым Хотина в марте признали виновным в растрате с назначением ему девяти лет лишения свободы. Апелляция обязала суд первой инстанции при новом рассмотрении выяснить мнение лиц, участвующих в деле, в том числе Российской Федерации, "объем требований которой многократно превышает заявленные" банком, "о возможности введения процедуры реализации имущества должника без проведения процедуры реструктуризации долгов, о возможности должника самостоятельно погасить требования кредиторов". В апелляции представитель Генпрокуратуры говорил, что "оснований вводить реструктуризацию не имелось, потому что в отношении Хотина состоялся приговор по экономическому составу", а вторым нарушением, по его словам, стало "отсутствие у Хотина каких-либо официальных доходов".
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общество , москва, алексей хотин, югра
Общество , МОСКВА, Алексей Хотин, ЮГРА
13:53 07.07.2025
 
Суд в Москве отложил дело о банкротстве экс-банкира Хотина

Суд в Москве отложил на сентябрь дело о банкротстве экс-банкира Хотина

© РИА НовостиСудебное заседание
Судебное заседание - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на сентябрь новое рассмотрение заявления Альфа-банка о банкротстве осужденного за растрату экс-бенефициара разорившегося в 2018 году банка "Югра" Алексея Хотина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Слушания отложены по инициативе суда, так как у него отсутствуют доказательства надлежащего уведомления должника о судебном разбирательстве.
Этот суд в октябре по заявлению Альфа-банка ввел в отношении экс-банкира начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Хотина его неисполненные обязательства перед Альфа-банком в размере более 53,6 миллиарда рублей основного долга и более 53 миллиардов рублей неустойки. Но определение суда о введении реструктуризации долгов обжаловала Генпрокуратура РФ, и Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре судебный акт первой инстанции отменил, направив вопрос на новое рассмотрение.
Апелляционный суд принял во внимание довод прокуратуры о том, что "не допускается введение процедуры реструктуризации в отношении лица, которое имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики". При этом суду было известно о приговоре Замоскворецкого суда, которым Хотина в марте признали виновным в растрате с назначением ему девяти лет лишения свободы.
Апелляция обязала суд первой инстанции при новом рассмотрении выяснить мнение лиц, участвующих в деле, в том числе Российской Федерации, "объем требований которой многократно превышает заявленные" банком, "о возможности введения процедуры реализации имущества должника без проведения процедуры реструктуризации долгов, о возможности должника самостоятельно погасить требования кредиторов".
В апелляции представитель Генпрокуратуры говорил, что "оснований вводить реструктуризацию не имелось, потому что в отношении Хотина состоялся приговор по экономическому составу", а вторым нарушением, по его словам, стало "отсутствие у Хотина каких-либо официальных доходов".
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ОбществоМОСКВААлексей ХотинЮГРА
 
 
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