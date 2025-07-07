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Суд отклонил иск СДМ-банка к американскому подразделению Deutsche Bank

Суд отклонил иск СДМ-банка к американскому подразделению Deutsche Bank - 07.07.2025, ПРАЙМ

Суд отклонил иск СДМ-банка к американскому подразделению Deutsche Bank

Арбитражный суд Москвы отклонил иск СДМ-банка, входящего в топ-100 в России, о взыскании около 15,2 миллиона долларов (около 1,2 миллиарда рублей по текущему... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T14:02+0300

2025-07-07T14:02+0300

2025-07-07T14:02+0300

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МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск СДМ-банка, входящего в топ-100 в России, о взыскании около 15,2 миллиона долларов (около 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу) с американской компании Deutsche Bank Trust Company Americas, дочернего предприятия немецкого Deutsche Bank, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Российский банк в марте 2023 года получил уведомление, что его денежные средства на корреспондентских счетах в Deutsche Bank Trust Company Americas заблокированы из-за санкций, введенных против него управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). В своем иске, поданном в сентябре 2024 года, СДМ-банк потребовал взыскать с ответчика убытки в размере заблокированных средств. Отказывая в иске, суд отметил, что "текущая временная невозможность выплаты ответчиком денежных средств не означает их утраты истцом" и "права истца на спорные денежные средства не прекращены". "Истец имеет право обратиться в OFАС с запросом о получении лицензии на выплату спорных денежных средств. Наличие возможности вернуть средства во внесудебном порядке по процедуре, предусмотренной законодательством США, путем обращения в OFAC и получения специальной разблокирующей лицензии исключает вывод о том, что денежные средства были утрачены истцом и что истцу были причинены убытки в размере этих денежных средств", - говорится в решении. При этом, отметил суд, истцом не представлено доказательств того, что он обращался за получением лицензии OFАС и что в ее предоставлении было отказано. Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году.

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общество , сша, германия, минфин сша, ofac, deutsche bank