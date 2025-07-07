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Россия хочет сотрудничать с Саудовской Аравией в судостроении - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Россия хочет сотрудничать с Саудовской Аравией в судостроении
Россия хочет сотрудничать с Саудовской Аравией в судостроении - 07.07.2025, ПРАЙМ
Россия хочет сотрудничать с Саудовской Аравией в судостроении
Россия проявляет интерес к совместным предприятиям в области судостроения с Саудовской Аравией, стороны договорились посмотреть, где могут быть полезны друг... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T13:20+0300
2025-07-07T13:20+0300
саудовская аравия
рф
антон алиханов
судостроение
промышленность
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Россия проявляет интерес к совместным предприятиям в области судостроения с Саудовской Аравией, стороны договорились посмотреть, где могут быть полезны друг другу в этой области, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром". "У коллег (из Саудовской Аравии - ред.) сейчас активно развивается судостроительный кластер, кластер для судостроительного оборудования различного. И мы сейчас договорились на совместной встрече посмотреть, как мы можем быть полезны, потому что у нас тоже сейчас идет серьезная работа по освоению комплектующего оборудования для судов, ну и, собственно, наши суда тоже имеют хороший опыт", - рассказал Алиханов, добавив, что интересны и совместные предприятия, совместная сборка, производство. Про этом проекты в области крупнотоннажного судостроения стороны в рамках встречи не обсуждали. Ранее на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия - Саудовская Аравия" в рамках выставки "Иннопром" Алиханов отмечал, что авиация, судостроение, высокоскоростное железнодорожное машиностроение являются перспективными направлениями для совместного развития Россией и Саудовской Аравией.
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саудовская аравия, рф, антон алиханов, судостроение, промышленность
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РФ, Антон Алиханов, судостроение, Промышленность
13:20 07.07.2025
 
Россия хочет сотрудничать с Саудовской Аравией в судостроении

Алиханов: РФ заинтересована в совместных проектах с Саудовской Аравией в судостроении

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСаудовская Аравия
Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Россия проявляет интерес к совместным предприятиям в области судостроения с Саудовской Аравией, стороны договорились посмотреть, где могут быть полезны друг другу в этой области, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром".
"У коллег (из Саудовской Аравии - ред.) сейчас активно развивается судостроительный кластер, кластер для судостроительного оборудования различного. И мы сейчас договорились на совместной встрече посмотреть, как мы можем быть полезны, потому что у нас тоже сейчас идет серьезная работа по освоению комплектующего оборудования для судов, ну и, собственно, наши суда тоже имеют хороший опыт", - рассказал Алиханов, добавив, что интересны и совместные предприятия, совместная сборка, производство. Про этом проекты в области крупнотоннажного судостроения стороны в рамках встречи не обсуждали.
Ранее на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия - Саудовская Аравия" в рамках выставки "Иннопром" Алиханов отмечал, что авиация, судостроение, высокоскоростное железнодорожное машиностроение являются перспективными направлениями для совместного развития Россией и Саудовской Аравией.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Алиханов назвал перспективные направления развития РФ и Саудовской Аравии
11:15
 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯРФАнтон АлихановсудостроениеПромышленность
 
 
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