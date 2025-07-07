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Краснов поручил проверить цены на такси в условиях перебоев связи

Краснов поручил проверить цены на такси в условиях перебоев связи - 07.07.2025, ПРАЙМ

Краснов поручил проверить цены на такси в условиях перебоев связи

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи,... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T16:02+0300

2025-07-07T16:02+0300

2025-07-07T16:02+0300

игорь краснов

бизнес

такси

цены на такси

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий агрегаторов такси и перевозчиков. Особое внимание будет уделено вопросам возможного сговора о повышении стоимости оказываемых услуг. По итогам проверки будет принят исчерпывавший комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на пресечение нарушений прав граждан", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что от граждан поступают многочисленные обращения о "взвинчивании" стоимости услуг такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

игорь краснов, бизнес, такси, цены на такси