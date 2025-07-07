https://1prime.ru/20250707/taksi-859254548.html
Краснов поручил проверить цены на такси в условиях перебоев связи
Краснов поручил проверить цены на такси в условиях перебоев связи - 07.07.2025, ПРАЙМ
Краснов поручил проверить цены на такси в условиях перебоев связи
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи,... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:02+0300
2025-07-07T16:02+0300
2025-07-07T16:02+0300
игорь краснов
бизнес
такси
цены на такси
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/57/842865705_0:38:3509:2011_1920x0_80_0_0_df5db903bffdcd6967b537065e1b847c.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий агрегаторов такси и перевозчиков. Особое внимание будет уделено вопросам возможного сговора о повышении стоимости оказываемых услуг. По итогам проверки будет принят исчерпывавший комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на пресечение нарушений прав граждан", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что от граждан поступают многочисленные обращения о "взвинчивании" стоимости услуг такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета.
https://1prime.ru/20250620/startap-858707656.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/57/842865705_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_ac7712185a66ff2353ed9f8e3e5ac5c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, бизнес, такси, цены на такси
Игорь Краснов, Бизнес, такси, цены на такси
Краснов поручил проверить цены на такси в условиях перебоев связи
Краснов поручил проверить обоснованность роста цен на такси в условиях перебоев связи
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий агрегаторов такси и перевозчиков. Особое внимание будет уделено вопросам возможного сговора о повышении стоимости оказываемых услуг. По итогам проверки будет принят исчерпывавший комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на пресечение нарушений прав граждан", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что от граждан поступают многочисленные обращения о "взвинчивании" стоимости услуг такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета.
Краснов заявил о необходимости механизмов поддержки молодежных стартапов