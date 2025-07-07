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Краснов поручил проверить цены на такси в условиях перебоев связи - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Краснов поручил проверить цены на такси в условиях перебоев связи
Краснов поручил проверить цены на такси в условиях перебоев связи - 07.07.2025, ПРАЙМ
Краснов поручил проверить цены на такси в условиях перебоев связи
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи,... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:02+0300
2025-07-07T16:02+0300
игорь краснов
бизнес
такси
цены на такси
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий агрегаторов такси и перевозчиков. Особое внимание будет уделено вопросам возможного сговора о повышении стоимости оказываемых услуг. По итогам проверки будет принят исчерпывавший комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на пресечение нарушений прав граждан", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что от граждан поступают многочисленные обращения о "взвинчивании" стоимости услуг такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета.
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игорь краснов, бизнес, такси, цены на такси
Игорь Краснов, Бизнес, такси, цены на такси
16:02 07.07.2025
 
Краснов поручил проверить цены на такси в условиях перебоев связи

Краснов поручил проверить обоснованность роста цен на такси в условиях перебоев связи

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили такси
Автомобили такси - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на услуги такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий агрегаторов такси и перевозчиков. Особое внимание будет уделено вопросам возможного сговора о повышении стоимости оказываемых услуг. По итогам проверки будет принят исчерпывавший комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на пресечение нарушений прав граждан", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что от граждан поступают многочисленные обращения о "взвинчивании" стоимости услуг такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета.
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