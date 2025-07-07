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Минфин Таиланда сообщил, когда завершатся переговоры с США по тарифам
Минфин Таиланда сообщил, когда завершатся переговоры с США по тарифам - 07.07.2025, ПРАЙМ
Минфин Таиланда сообщил, когда завершатся переговоры с США по тарифам
Переговоры Таиланда и США по торговым тарифам могут завершиться в течение нескольких дней после того, как правительство Таиланда направило в воскресенье свои... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T09:01+0300
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БАНГКОК, 7 июл – ПРАЙМ. Переговоры Таиланда и США по торговым тарифам могут завершиться в течение нескольких дней после того, как правительство Таиланда направило в воскресенье свои дополнительные предложения американской стороне, заявил вице-премьер и министр финансов Таиланда Пхичай Чунхават. Брифинг Чунхавата транслировал таиландский сетевой телеканал The Reporters. "Дополнительные предложения были переданы американской стороне вчера. Мы ожидаем ответа США. Думаю, что переговоры завершатся в ближайшие несколько дней", - заявил глава минфина Таиланда, отвечая на вопрос, успевает ли правительство страны подать дополнительные предложения до истечения объявленного США срока введения в действие новых торговых тарифов. Новые тарифы должны, по объявленному плану США, вступить в силу 9 июля. Без учета результатов двусторонних переговоров, которые пока продолжаются, для импорта из Таиланда в США был объявлен 36-процентный тариф. Газета "Тхаи Рат" сообщает в понедельник со ссылкой на источники в правительстве, что цель Таиланда в переговорах с США – добиться снижения тарифа до 18%. В воскресенье в интервью агентству Bloomberg News министр финансов Таиланда Чунхават заявил, что Таиланд готов за счет импорта из США ряда товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции и гражданских самолетов компании Boeing, полностью выровнять торговый баланс с США за 7 – 8 лет. Ранее Таиланд направлял делегации США на переговорах о торговом соглашении и тарифах предложение о выравнивании торгового баланса в течение 10 лет. Таиландские эксперты считают, что у Таиланда есть шанс на снижение американских тарифов до 18% по аналогии с договоренностями между США и Вьетнамом, результатом которых стал 20-процентный тариф на импорт вьетнамских товаров в Америку. "Тарифная политика президента Трампа в Азии направлена прежде всего на сдерживание Китая и предотвращение китайского реэкспорта в США через страны Юго-Восточной Азии. С этой точки зрения у Таиланда есть преимущество перед Вьетнамом, так как Таиланд одним из первых в мире ввел в действие меры по предотвращению реэкспорта китайской продукции в США", - заявил в воскресенье Наттапхон Кхамтхакруа, директор отдела финансовой аналитики компании Yuanta Securities (Thailand), слова которого цитирует газета Bangkok Post.
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таиланд, сша, мировая экономика, торговля
Экономика, ТАИЛАНД, США, Мировая экономика, торговля
Минфин Таиланда сообщил, когда завершатся переговоры с США по тарифам
Минфин Чунхават: переговоры Таиланда и США по тарифам завершатся в течение нескольких дней
БАНГКОК, 7 июл – ПРАЙМ. Переговоры Таиланда и США по торговым тарифам могут завершиться в течение нескольких дней после того, как правительство Таиланда направило в воскресенье свои дополнительные предложения американской стороне, заявил вице-премьер и министр финансов Таиланда Пхичай Чунхават.
Брифинг Чунхавата транслировал таиландский сетевой телеканал The Reporters.
"Дополнительные предложения были переданы американской стороне вчера. Мы ожидаем ответа США. Думаю, что переговоры завершатся в ближайшие несколько дней", - заявил глава минфина Таиланда, отвечая на вопрос, успевает ли правительство страны подать дополнительные предложения до истечения объявленного США срока введения в действие новых торговых тарифов.
Новые тарифы должны, по объявленному плану США, вступить в силу 9 июля. Без учета результатов двусторонних переговоров, которые пока продолжаются, для импорта из Таиланда в США был объявлен 36-процентный тариф.
Газета "Тхаи Рат" сообщает в понедельник со ссылкой на источники в правительстве, что цель Таиланда в переговорах с США – добиться снижения тарифа до 18%.
В воскресенье в интервью агентству Bloomberg News министр финансов Таиланда Чунхават заявил, что Таиланд готов за счет импорта из США ряда товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции и гражданских самолетов компании Boeing, полностью выровнять торговый баланс с США за 7 – 8 лет.
Ранее Таиланд направлял делегации США на переговорах о торговом соглашении и тарифах предложение о выравнивании торгового баланса в течение 10 лет.
Таиландские эксперты считают, что у Таиланда есть шанс на снижение американских тарифов до 18% по аналогии с договоренностями между США и Вьетнамом, результатом которых стал 20-процентный тариф на импорт вьетнамских товаров в Америку.
"Тарифная политика президента Трампа в Азии направлена прежде всего на сдерживание Китая и предотвращение китайского реэкспорта в США через страны Юго-Восточной Азии. С этой точки зрения у Таиланда есть преимущество перед Вьетнамом, так как Таиланд одним из первых в мире ввел в действие меры по предотвращению реэкспорта китайской продукции в США", - заявил в воскресенье Наттапхон Кхамтхакруа, директор отдела финансовой аналитики компании Yuanta Securities (Thailand), слова которого цитирует газета Bangkok Post.
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