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"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы в Тегеран

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы в Тегеран - 07.07.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы в Тегеран

"Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы из Москвы в Тегеран с 14 июля, следует из данных на сайте авиакомпании. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T15:12+0300

2025-07-07T15:12+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы из Москвы в Тегеран с 14 июля, следует из данных на сайте авиакомпании. "Аэрофлот" должен был возобновить рейсы в Тегеран с 4 июля после отмены ограничений, вводившихся на фоне военного конфликта Израиля и Ирана. Однако 2 июля Иран вновь закрыл воздушное пространство над центральными и западными районами страны из соображений безопасности. "Аэрофлот" тогда отменил запланированные рейсы до снятия новых ограничений. Иран открыл свое воздушное пространство вечером 3 июля. Согласно данным на сайте "Аэрофлота", первый рейс в Тегеран запланирован на 14 июля, стоимость билетов начинается от 91 тысячи рублей. Следующие рейсы запланированы на 16 и 18 июля со стоимостью билетов от 18 тысяч рублей. Обратные рейсы назначены на 15, 17 и 19 июля, цены начинаются от 15 тысяч рублей. Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

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общество , иран, израиль, дональд трамп, аэрофлот