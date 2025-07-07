Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы в Тегеран - 07.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250707/tegeran-859251115.html
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы в Тегеран
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы в Тегеран - 07.07.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы в Тегеран
"Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы из Москвы в Тегеран с 14 июля, следует из данных на сайте авиакомпании. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T15:12+0300
2025-07-07T15:12+0300
общество
иран
израиль
дональд трамп
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75740/40/757404033_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_a514a672319262f1a30ab872c26ee64b.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы из Москвы в Тегеран с 14 июля, следует из данных на сайте авиакомпании. "Аэрофлот" должен был возобновить рейсы в Тегеран с 4 июля после отмены ограничений, вводившихся на фоне военного конфликта Израиля и Ирана. Однако 2 июля Иран вновь закрыл воздушное пространство над центральными и западными районами страны из соображений безопасности. "Аэрофлот" тогда отменил запланированные рейсы до снятия новых ограничений. Иран открыл свое воздушное пространство вечером 3 июля. Согласно данным на сайте "Аэрофлота", первый рейс в Тегеран запланирован на 14 июля, стоимость билетов начинается от 91 тысячи рублей. Следующие рейсы запланированы на 16 и 18 июля со стоимостью билетов от 18 тысяч рублей. Обратные рейсы назначены на 15, 17 и 19 июля, цены начинаются от 15 тысяч рублей. Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://1prime.ru/20250702/neft-859105595.html
иран
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75740/40/757404033_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_90c5eb984d0064cdc96c9028deb0212a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , иран, израиль, дональд трамп, аэрофлот
Общество , ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Аэрофлот
15:12 07.07.2025
 
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы в Тегеран

"Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы из Москвы в Тегеран с 14 июля

"Аэрофлот"
Аэрофлот
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы из Москвы в Тегеран с 14 июля, следует из данных на сайте авиакомпании.
"Аэрофлот" должен был возобновить рейсы в Тегеран с 4 июля после отмены ограничений, вводившихся на фоне военного конфликта Израиля и Ирана. Однако 2 июля Иран вновь закрыл воздушное пространство над центральными и западными районами страны из соображений безопасности. "Аэрофлот" тогда отменил запланированные рейсы до снятия новых ограничений. Иран открыл свое воздушное пространство вечером 3 июля.
Согласно данным на сайте "Аэрофлота", первый рейс в Тегеран запланирован на 14 июля, стоимость билетов начинается от 91 тысячи рублей. Следующие рейсы запланированы на 16 и 18 июля со стоимостью билетов от 18 тысяч рублей. Обратные рейсы назначены на 15, 17 и 19 июля, цены начинаются от 15 тысяч рублей.
Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
%Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Иран заявил, что продолжает экспорт нефти в прежних объемах
2 июля, 15:20
 
ОбществоИРАНИЗРАИЛЬДональд ТрампАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала