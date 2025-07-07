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Титов рассказал об обновлении программы устойчивого развития ООН - 07.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Титов рассказал об обновлении программы устойчивого развития ООН
Титов рассказал об обновлении программы устойчивого развития ООН - 07.07.2025, ПРАЙМ
Титов рассказал об обновлении программы устойчивого развития ООН
Программа устойчивого развития ООН нуждается в обновлении, Россия вместе с партнерами из ОАЭ, Индонезии и других стран работает над формированием облика новой... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T10:48+0300
2025-07-07T10:48+0300
экономика
общество
индонезия
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МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Программа устойчивого развития ООН нуждается в обновлении, Россия вместе с партнерами из ОАЭ, Индонезии и других стран работает над формированием облика новой программы после 2030 года, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Участники подписали так называемое Севильское обязательство по дальнейшему продвижению. Главный вывод – программа устойчивого развития ООН пребывает в глубоком кризисе. Итоговый документ конференции констатирует, что разрыв между целями устойчивого развития и их финансированием продолжает нарастать. Последние оценки дефицита - 4 триллионов долларов в год", - сообщил Титов по итогам Международной конференции по финансированию развития ООН в Севилье. Спецпредставитель президента РФ не отметил конкретных предложений ни от кого из участников, несмотря на сотни выступлений. "С одной стороны просьбы и жалобы, с другой лозунги и декларации. Даже обещаний нет. Да и какие обещания, с учетом особой ситуации и новых незапланированных трат? И совершенно не случайно буквально каждое выступление содержало мысль о том, что развивающимся странам пора наводить порядок с налогообложением, пора искать собственные резервы", - заметил Титов. "Подчеркну, что Россия на эту встречу приехала не с пустыми руками. У нас в багаже готовая, абсолютно рабочая технология цифровизации отношений государства и бизнеса. Суперсервис для МСП – инновация нашей налоговой службы, которая реально показала результат. Кстати, многие заинтересовались. Вообще, что-то конкретное прозвучало, по существу, только от нас. А переходить к другой модели нужно всем", - добавил спецпредставитель президента РФ. "С четкой системой обеспечения - и деньгами, и ресурсами управления. Поэтому сейчас мы работаем с партнерами из ОАЭ, Индонезии, других стран, чтобы сформировать облик такой программы после 2030 года", - сообщил Титов. Необходимо вернуться к прагматическому взгляду, полагает он. "Программа спасения человечества все равно нужна, слишком много вызовов в мире, с которыми никому поодиночке не справиться. Даже США. Но она должна быть не обо всем хорошем: как достичь идеального мира - на это точно денег не хватит. Она должна быть более конкретной, нацеленной на решение выверенного списка самых важных задач", - заключил Титов.
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общество , индонезия, борис титов, оон, мсп
Экономика, Общество , ИНДОНЕЗИЯ, Борис Титов, ООН, МСП
10:48 07.07.2025
 
Титов рассказал об обновлении программы устойчивого развития ООН

Титов: программа устойчивого развития ООН нуждается в обновлении

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Программа устойчивого развития ООН нуждается в обновлении, Россия вместе с партнерами из ОАЭ, Индонезии и других стран работает над формированием облика новой программы после 2030 года, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Участники подписали так называемое Севильское обязательство по дальнейшему продвижению. Главный вывод – программа устойчивого развития ООН пребывает в глубоком кризисе. Итоговый документ конференции констатирует, что разрыв между целями устойчивого развития и их финансированием продолжает нарастать. Последние оценки дефицита - 4 триллионов долларов в год", - сообщил Титов по итогам Международной конференции по финансированию развития ООН в Севилье.
Спецпредставитель президента РФ не отметил конкретных предложений ни от кого из участников, несмотря на сотни выступлений. "С одной стороны просьбы и жалобы, с другой лозунги и декларации. Даже обещаний нет. Да и какие обещания, с учетом особой ситуации и новых незапланированных трат? И совершенно не случайно буквально каждое выступление содержало мысль о том, что развивающимся странам пора наводить порядок с налогообложением, пора искать собственные резервы", - заметил Титов.
"Подчеркну, что Россия на эту встречу приехала не с пустыми руками. У нас в багаже готовая, абсолютно рабочая технология цифровизации отношений государства и бизнеса. Суперсервис для МСП – инновация нашей налоговой службы, которая реально показала результат. Кстати, многие заинтересовались. Вообще, что-то конкретное прозвучало, по существу, только от нас. А переходить к другой модели нужно всем", - добавил спецпредставитель президента РФ.
"С четкой системой обеспечения - и деньгами, и ресурсами управления. Поэтому сейчас мы работаем с партнерами из ОАЭ, Индонезии, других стран, чтобы сформировать облик такой программы после 2030 года", - сообщил Титов.
Необходимо вернуться к прагматическому взгляду, полагает он. "Программа спасения человечества все равно нужна, слишком много вызовов в мире, с которыми никому поодиночке не справиться. Даже США. Но она должна быть не обо всем хорошем: как достичь идеального мира - на это точно денег не хватит. Она должна быть более конкретной, нацеленной на решение выверенного списка самых важных задач", - заключил Титов.
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