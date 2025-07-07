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Объем торговли России со странами ШОС увеличился в 1,5 раза
Объем торговли России со странами ШОС увеличился в 1,5 раза - 07.07.2025, ПРАЙМ
Объем торговли России со странами ШОС увеличился в 1,5 раза
Объем торговли России со странами ШОС с 2022 года по 2024 год увеличился в 1,5 раза и превысил 400 миллиардов долларов, заявил министр промышленности и торговли | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T13:06+0300
2025-07-07T13:06+0300
2025-07-07T13:06+0300
экономика
россия
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антон алиханов
мировая экономика
торговля
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Объем торговли России со странами ШОС с 2022 года по 2024 год увеличился в 1,5 раза и превысил 400 миллиардов долларов, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках совещания министров промышленности государств - членов ШОС. "Значительно окрепли и экономические связи России с государствами - членами ШОС. Например, объем торговли со странами Шанхайской организации с 2022 года увеличился по итогам 2024 года в 1,5 раза и превысил 400 миллиардов долларов США", - сказал министр. Он добавил, что за прошедшие два года товарооборот между странами ШОС возрос на 30% и приблизился к 1 триллиону долларов. По итогам прошлого года совокупный ВВП этих стран составил около четверти от мирового. Министр отметил, что приток прямых иностранных инвестиций за последний год превысил 84 миллиарда долларов.
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россия, шос, антон алиханов, мировая экономика, торговля
Экономика, РОССИЯ, ШОС, Антон Алиханов, Мировая экономика, торговля
Объем торговли России со странами ШОС увеличился в 1,5 раза
Алиханов: объем торговли РФ со странами ШОС с 2022 по 2024 год вырос в 1,5 раза
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Объем торговли России со странами ШОС с 2022 года по 2024 год увеличился в 1,5 раза и превысил 400 миллиардов долларов, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках совещания министров промышленности государств - членов ШОС.
"Значительно окрепли и экономические связи России с государствами - членами ШОС. Например, объем торговли со странами Шанхайской организации с 2022 года увеличился по итогам 2024 года в 1,5 раза и превысил 400 миллиардов долларов США", - сказал министр.
Он добавил, что за прошедшие два года товарооборот между странами ШОС возрос на 30% и приблизился к 1 триллиону долларов. По итогам прошлого года совокупный ВВП этих стран составил около четверти от мирового. Министр отметил, что приток прямых иностранных инвестиций за последний год превысил 84 миллиарда долларов.
Катырин призвал развивать внутреннюю торговлю между странами БРИКС