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Объем торговли России со странами ШОС увеличился в 1,5 раза

Объем торговли России со странами ШОС увеличился в 1,5 раза - 07.07.2025, ПРАЙМ

Объем торговли России со странами ШОС увеличился в 1,5 раза

Объем торговли России со странами ШОС с 2022 года по 2024 год увеличился в 1,5 раза и превысил 400 миллиардов долларов, заявил министр промышленности и торговли | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T13:06+0300

2025-07-07T13:06+0300

2025-07-07T13:06+0300

экономика

россия

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антон алиханов

мировая экономика

торговля

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Объем торговли России со странами ШОС с 2022 года по 2024 год увеличился в 1,5 раза и превысил 400 миллиардов долларов, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках совещания министров промышленности государств - членов ШОС. "Значительно окрепли и экономические связи России с государствами - членами ШОС. Например, объем торговли со странами Шанхайской организации с 2022 года увеличился по итогам 2024 года в 1,5 раза и превысил 400 миллиардов долларов США", - сказал министр. Он добавил, что за прошедшие два года товарооборот между странами ШОС возрос на 30% и приблизился к 1 триллиону долларов. По итогам прошлого года совокупный ВВП этих стран составил около четверти от мирового. Министр отметил, что приток прямых иностранных инвестиций за последний год превысил 84 миллиарда долларов.

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россия, шос, антон алиханов, мировая экономика, торговля