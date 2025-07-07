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В РПН сообщили о гигантском росте объема электронной торговли в России

В РПН сообщили о гигантском росте объема электронной торговли в России - 07.07.2025, ПРАЙМ

В РПН сообщили о гигантском росте объема электронной торговли в России

Уровень электронной торговли в России вырос более чем в 10 раз за последние 10 лет, произошли колоссальные изменения, связанные с развитием цифровизации,... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T19:38+0300

2025-07-07T19:38+0300

2025-07-07T19:38+0300

экономика

роспотребнадзор

анна попова

электронная торговля

россия

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ЖЕНЕВА, 7 июл - ПРАЙМ. Уровень электронной торговли в России вырос более чем в 10 раз за последние 10 лет, произошли колоссальные изменения, связанные с развитием цифровизации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Российская делегация с 7-11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ примет участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Попова. "За последние 10 лет произошли колоссальные изменения, связанные с развитием цифровизации. В России уровень электронной торговли вырос более чем в 10 раз. И важнейшей задачей стало регулирование защиты прав потребителей в сфере электронной коммерции", - сказала Попова в ходе конференции. Она уточнила, что для регулирования защиты прав потребителей ведомство приняло 29 законов. "Для защиты потребителей, находящихся в уязвимом положении, в России был принят закон о повышенной ответственности за отказ организаций обслуживать людей с ограничением здоровья, граждан старшего поколения и детей", - отметила глава ведомства. Она добавила, что в целях защиты потребителя как слабой стороны договора законом закрепили перечень несправедливых условий, которые нельзя включать в договор. Также на прошлой неделе правительство РФ поддержало пакет законопроектов о платформенной экономике, которые нацелены на регулирование деятельности маркетплейсов и предусматривают ряд инструментов для эффективной защиты людей, использующих онлайн-площадки, и предпринимателей, которые реализуют через них свою продукцию. "И мы уже сегодня видим, как меняется бизнес, становясь все более добросовестным и ответственным", - подчеркнула Попова.

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роспотребнадзор, анна попова, электронная торговля, россия