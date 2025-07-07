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Трамп назвал решение Маска создать партию смехотворным
Трамп назвал решение Маска создать партию смехотворным - 07.07.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал решение Маска создать партию смехотворным
Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал решение своего бывшего соратника Илона Маска создать свою политическую партию смехотворным. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T01:10+0300
2025-07-07T01:10+0300
2025-07-07T01:10+0300
общество
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ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал решение своего бывшего соратника Илона Маска создать свою политическую партию смехотворным.
В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Партия Америки".
"Я думаю, что это нелепо создавать третью партию. У нас огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома.
В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
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общество , сша, дональд трамп
Общество , США, Дональд Трамп
Трамп назвал решение Маска создать партию смехотворным
Трамп назвал решение Маска создать свою политическую партию смехотворным
ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал решение своего бывшего соратника Илона Маска создать свою политическую партию смехотворным.
В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Партия Америки".
"Я думаю, что это нелепо создавать третью партию. У нас огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома.
В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".