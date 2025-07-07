https://1prime.ru/20250707/tramp-859226748.html

Трамп назвал решение Маска создать партию смехотворным

Трамп назвал решение Маска создать партию смехотворным - 07.07.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал решение Маска создать партию смехотворным

Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал решение своего бывшего соратника Илона Маска создать свою политическую партию смехотворным. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T01:10+0300

2025-07-07T01:10+0300

2025-07-07T01:10+0300

общество

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859226748.jpg?1751839828

ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал решение своего бывшего соратника Илона Маска создать свою политическую партию смехотворным. В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Партия Америки". "Я думаю, что это нелепо создавать третью партию. У нас огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома. В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, дональд трамп