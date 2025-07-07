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Трамп заявил, что был "очень разочарован" разговором с Путиным - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что был "очень разочарован" разговором с Путиным
Трамп заявил, что был "очень разочарован" разговором с Путиным - 07.07.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что был "очень разочарован" разговором с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T01:37+0300
2025-07-07T01:37+0300
общество
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ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. "Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома. При этом свой телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который прошел 4 июля, Трамп назвал "хорошим", отметив, что "по нему бьют очень сильно, как я и говорил".
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общество , украина, сша, рф, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
Общество , УКРАИНА, США, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
01:37 07.07.2025
 
Трамп заявил, что был "очень разочарован" разговором с Путиным

Трамп заявил, что был "очень разочарован" своим разговором с Путиным

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ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.
"Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома.
При этом свой телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который прошел 4 июля, Трамп назвал "хорошим", отметив, что "по нему бьют очень сильно, как я и говорил".
 
ОбществоУКРАИНАСШАРФДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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