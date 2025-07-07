https://1prime.ru/20250707/tramp-859230810.html

"Психологический удар". Украине пригрозили очередным предательством

"Психологический удар". Украине пригрозили очередным предательством - 07.07.2025, ПРАЙМ

"Психологический удар". Украине пригрозили очередным предательством

Союзники Киева начнут отдаляться от Украины уже в течение ближайшего года. Об этом в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза сообщил эксперт по постсоветскому... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T08:18+0300

2025-07-07T08:18+0300

2025-07-07T08:18+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857629027_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_fcad555c0f8b9eed72ad6de781a43d36.jpg

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Союзники Киева начнут отдаляться от Украины уже в течение ближайшего года. Об этом в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза сообщил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро.“В течение года, если текущие тренды продолжатся, мне кажется, что страны, поддерживающие Украину, пойдут по пути США. Они просто скажут, что папа Трамп был прав”, — подчеркнул эксперт.По словам Петро, партнеры Киева намерены объявить, что Украина не в состоянии одержать победу, поэтому необходимо вернуться к переговорам. Кроме того, союзникам будет сложно смириться с успехами российских военных.Эксперт обратил внимание, что успехи России могут стать психологическим ударом для партнеров Киева, так как в перспективе им придется решать вопрос выживания государства.

https://1prime.ru/20250705/ryutte-859207004.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, дональд трамп