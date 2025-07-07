Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Психологический удар". Украине пригрозили очередным предательством - 07.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250707/tramp-859230810.html
"Психологический удар". Украине пригрозили очередным предательством
"Психологический удар". Украине пригрозили очередным предательством - 07.07.2025, ПРАЙМ
"Психологический удар". Украине пригрозили очередным предательством
Союзники Киева начнут отдаляться от Украины уже в течение ближайшего года. Об этом в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза сообщил эксперт по постсоветскому... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T08:18+0300
2025-07-07T08:18+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857629027_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_fcad555c0f8b9eed72ad6de781a43d36.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Союзники Киева начнут отдаляться от Украины уже в течение ближайшего года. Об этом в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза сообщил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро.“В течение года, если текущие тренды продолжатся, мне кажется, что страны, поддерживающие Украину, пойдут по пути США. Они просто скажут, что папа Трамп был прав”, — подчеркнул эксперт.По словам Петро, партнеры Киева намерены объявить, что Украина не в состоянии одержать победу, поэтому необходимо вернуться к переговорам. Кроме того, союзникам будет сложно смириться с успехами российских военных.Эксперт обратил внимание, что успехи России могут стать психологическим ударом для партнеров Киева, так как в перспективе им придется решать вопрос выживания государства.
https://1prime.ru/20250705/ryutte-859207004.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857629027_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b59e104b2ecb574552081019c5bf5d93.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
08:18 07.07.2025
 
"Психологический удар". Украине пригрозили очередным предательством

Петро: в течение ближайшего года начнется дистанцирование партнеров от Украины

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© Фото : Official White House/Daniel Torok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Союзники Киева начнут отдаляться от Украины уже в течение ближайшего года. Об этом в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза сообщил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро.
“В течение года, если текущие тренды продолжатся, мне кажется, что страны, поддерживающие Украину, пойдут по пути США. Они просто скажут, что папа Трамп был прав”, — подчеркнул эксперт.
По словам Петро, партнеры Киева намерены объявить, что Украина не в состоянии одержать победу, поэтому необходимо вернуться к переговорам. Кроме того, союзникам будет сложно смириться с успехами российских военных.
Эксперт обратил внимание, что успехи России могут стать психологическим ударом для партнеров Киева, так как в перспективе им придется решать вопрос выживания государства.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
Рютте снова подхалимски воздал почести Трампу
5 июля, 19:45
 
ПолитикаСШАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала