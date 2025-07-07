https://1prime.ru/20250707/tramp-859230810.html
"Психологический удар". Украине пригрозили очередным предательством
"Психологический удар". Украине пригрозили очередным предательством - 07.07.2025, ПРАЙМ
"Психологический удар". Украине пригрозили очередным предательством
Союзники Киева начнут отдаляться от Украины уже в течение ближайшего года. Об этом в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза сообщил эксперт по постсоветскому... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T08:18+0300
2025-07-07T08:18+0300
2025-07-07T08:18+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857629027_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_fcad555c0f8b9eed72ad6de781a43d36.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Союзники Киева начнут отдаляться от Украины уже в течение ближайшего года. Об этом в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза сообщил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро.“В течение года, если текущие тренды продолжатся, мне кажется, что страны, поддерживающие Украину, пойдут по пути США. Они просто скажут, что папа Трамп был прав”, — подчеркнул эксперт.По словам Петро, партнеры Киева намерены объявить, что Украина не в состоянии одержать победу, поэтому необходимо вернуться к переговорам. Кроме того, союзникам будет сложно смириться с успехами российских военных.Эксперт обратил внимание, что успехи России могут стать психологическим ударом для партнеров Киева, так как в перспективе им придется решать вопрос выживания государства.
https://1prime.ru/20250705/ryutte-859207004.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857629027_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b59e104b2ecb574552081019c5bf5d93.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
"Психологический удар". Украине пригрозили очередным предательством
Петро: в течение ближайшего года начнется дистанцирование партнеров от Украины
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ.
Союзники Киева начнут отдаляться от Украины уже в течение ближайшего года. Об этом в эфире YouTube-канала
Паскаля Лоттаза сообщил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро.
“В течение года, если текущие тренды продолжатся, мне кажется, что страны, поддерживающие Украину, пойдут по пути США. Они просто скажут, что папа Трамп был прав”, — подчеркнул эксперт.
По словам Петро, партнеры Киева намерены объявить, что Украина не в состоянии одержать победу, поэтому необходимо вернуться к переговорам. Кроме того, союзникам будет сложно смириться с успехами российских военных.
Эксперт обратил внимание, что успехи России могут стать психологическим ударом для партнеров Киева, так как в перспективе им придется решать вопрос выживания государства.
Рютте снова подхалимски воздал почести Трампу