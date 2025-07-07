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В Госдуме назвали причину расстройства Трампа после разговора с Путиным - 07.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали причину расстройства Трампа после разговора с Путиным
В Госдуме назвали причину расстройства Трампа после разговора с Путиным - 07.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали причину расстройства Трампа после разговора с Путиным
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что подлинной причиной расстройства президента США Дональда Трампа после телефонного разговора с... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T11:30+0300
2025-07-07T11:30+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что подлинной причиной расстройства президента США Дональда Трампа после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным стало осознание, что он имеет дело с сильной Россией. Ранее Трамп заявил, что был "очень расстроен" телефонным разговором с Путиным. До этого он заявлял о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. "Думаю, что подлинной причиной расстройства Трампа стало осознание, что он имеет дело с сильным президентом сильной страны, которая не сдаст свои национальные интересы и не променяет гарантии безопасности на громкие увещевания", - сказал Шеремет. По его словам, у России выработался чрезвычайно стойкий иммунитет к различным выпадам со стороны Запада. "Российское общество сплотилось вокруг своего президента, успешно преодолевая любые катаклизмы, опираясь на опыт своих предков и находясь в спортивном тонусе и всеоружии", - добавил депутат. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что Путин в разговоре с Трампом заявил, что РФ будет добиваться поставленных целей в конфликте на Украине – устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации.
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общество , рф, сша, дональд трамп, владимир путин, госдума
Политика, Общество , РФ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Госдума
11:30 07.07.2025
 
В Госдуме назвали причину расстройства Трампа после разговора с Путиным

Депутат Шеремет: Трампа расстроила сильная Россия

© AFP / Brendan Smialowski %Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© AFP / Brendan Smialowski
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что подлинной причиной расстройства президента США Дональда Трампа после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным стало осознание, что он имеет дело с сильной Россией.
Ранее Трамп заявил, что был "очень расстроен" телефонным разговором с Путиным. До этого он заявлял о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.
"Думаю, что подлинной причиной расстройства Трампа стало осознание, что он имеет дело с сильным президентом сильной страны, которая не сдаст свои национальные интересы и не променяет гарантии безопасности на громкие увещевания", - сказал Шеремет.
По его словам, у России выработался чрезвычайно стойкий иммунитет к различным выпадам со стороны Запада.
"Российское общество сплотилось вокруг своего президента, успешно преодолевая любые катаклизмы, опираясь на опыт своих предков и находясь в спортивном тонусе и всеоружии", - добавил депутат.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что Путин в разговоре с Трампом заявил, что РФ будет добиваться поставленных целей в конфликте на Украине – устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации.
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
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ПолитикаОбществоРФСШАДональд ТрампВладимир ПутинГосдума
 
 
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