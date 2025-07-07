Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт прокомментировал угрозы Трампа по пошлинам в отношении БРИКС - 07.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250707/tramp-859247603.html
Эксперт прокомментировал угрозы Трампа по пошлинам в отношении БРИКС
Эксперт прокомментировал угрозы Трампа по пошлинам в отношении БРИКС - 07.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал угрозы Трампа по пошлинам в отношении БРИКС
Угрозы президента США Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС, можно рассматривать как приглашение к... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T14:08+0300
2025-07-07T14:08+0300
экономика
общество
сша
китай
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151527_0:74:3074:1803_1920x0_80_0_0_a7d3a3c2644817053d7595e3ed18b55d.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Угрозы президента США Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС, можно рассматривать как приглашение к торгу, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов. Трамп в воскресенье написал в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом в 10%, причем никаких исключений не будет. "Конечно, это приглашение к торгу. И в контексте тарифной политики Трампа, и в контексте его торговой войны с Китаем, и остальных его подходов мы имеем дело не с человеком классической дипломатической школы, а с торговым магнатом… Мы видим, что Трамп повышает ставку. Означает ли, что он готов эту ставку оставить как итоговую? Вряд ли. Это своеобразное приглашение к переговорам и готовность, отталкиваясь от максималистских требований, искать взаимовыгодные компромиссы", - считает Нежданов. По его словам, Трамп ожидает, что некоторые страны, заинтересованные в доступе на американский рынок, дрогнут и пойдут на уступки. "Большинство стран мира заинтересованы в диалоге с американским рынком, поскольку видят возможности получения инвестиций, доступа к рынку, участия в цепочках поставок. Нельзя сбрасывать со счетов, что американская администрация может, если не больно ударить, то сильно испортить жизнь государствам, имеющим значительный товарооборот с США", - отметил Нежданов. Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны стран БРИКС пока не принималось.
https://1prime.ru/20250707/poshliny-859243844.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151527_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_7f0eb06a11532a807e60c0d47a828822.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, китай, дональд трамп
Экономика, Общество , США, КИТАЙ, Дональд Трамп
14:08 07.07.2025
 
Эксперт прокомментировал угрозы Трампа по пошлинам в отношении БРИКС

Эксперт Нежданов: угрозы Трампа о дополнительных пошлинах - приглашение к торгу

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Угрозы президента США Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС, можно рассматривать как приглашение к торгу, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.
Трамп в воскресенье написал в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом в 10%, причем никаких исключений не будет.
"Конечно, это приглашение к торгу. И в контексте тарифной политики Трампа, и в контексте его торговой войны с Китаем, и остальных его подходов мы имеем дело не с человеком классической дипломатической школы, а с торговым магнатом… Мы видим, что Трамп повышает ставку. Означает ли, что он готов эту ставку оставить как итоговую? Вряд ли. Это своеобразное приглашение к переговорам и готовность, отталкиваясь от максималистских требований, искать взаимовыгодные компромиссы", - считает Нежданов.
По его словам, Трамп ожидает, что некоторые страны, заинтересованные в доступе на американский рынок, дрогнут и пойдут на уступки.
"Большинство стран мира заинтересованы в диалоге с американским рынком, поскольку видят возможности получения инвестиций, доступа к рынку, участия в цепочках поставок. Нельзя сбрасывать со счетов, что американская администрация может, если не больно ударить, то сильно испортить жизнь государствам, имеющим значительный товарооборот с США", - отметил Нежданов.
Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны стран БРИКС пока не принималось.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о пошлинах в отношении БРИКС
12:45
 
ЭкономикаОбществоСШАКИТАЙДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала