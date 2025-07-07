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Стало известно, когда в Москве появится беспилотный трамвай

Стало известно, когда в Москве появится беспилотный трамвай - 07.07.2025, ПРАЙМ

Стало известно, когда в Москве появится беспилотный трамвай

Беспилотный трамвай в Москве начнет перевозить пассажиров в автономном режиме в сентябре-октябре этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T18:05+0300

2025-07-07T18:05+0300

2025-07-07T18:06+0300

экономика

москва

трамвай

беспилотник

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Беспилотный трамвай в Москве начнет перевозить пассажиров в автономном режиме в сентябре-октябре этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "В сентябре-октябре этого года, мы рассчитываем, что наш беспилотный трамвай уже пойдет в полноценном режиме, начнет работать с пассажирами, где на месте водителя трамвая может уже находиться лицо, которое не имеет специальных прав на управление транспортным средством. То есть трамвай будет ходить в полностью беспилотном режиме, а роль этого человека - это общий контроль, смотреть за тем, как все системы работают, и он в текущую работу уже может и не вмешиваться", - рассказал Ликсутов. Заммэра отметил, что в планах к 2030 году примерно 30-40% трамвайной сети станет беспилотной, а к 2035 года приблизится к 90% беспилотных технологий в трамвайной инфраструктуре. "Наш первый беспилотный трамвай проехал уже более 6 тысяч километров по улицам столицы и ни разу не нарушил правила дорожного движения", - добавил Ликсутов.

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москва, трамвай, беспилотник