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Стало известно, когда в Москве появится беспилотный трамвай
Стало известно, когда в Москве появится беспилотный трамвай - 07.07.2025, ПРАЙМ
Стало известно, когда в Москве появится беспилотный трамвай
Беспилотный трамвай в Москве начнет перевозить пассажиров в автономном режиме в сентябре-октябре этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T18:05+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Беспилотный трамвай в Москве начнет перевозить пассажиров в автономном режиме в сентябре-октябре этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "В сентябре-октябре этого года, мы рассчитываем, что наш беспилотный трамвай уже пойдет в полноценном режиме, начнет работать с пассажирами, где на месте водителя трамвая может уже находиться лицо, которое не имеет специальных прав на управление транспортным средством. То есть трамвай будет ходить в полностью беспилотном режиме, а роль этого человека - это общий контроль, смотреть за тем, как все системы работают, и он в текущую работу уже может и не вмешиваться", - рассказал Ликсутов. Заммэра отметил, что в планах к 2030 году примерно 30-40% трамвайной сети станет беспилотной, а к 2035 года приблизится к 90% беспилотных технологий в трамвайной инфраструктуре. "Наш первый беспилотный трамвай проехал уже более 6 тысяч километров по улицам столицы и ни разу не нарушил правила дорожного движения", - добавил Ликсутов.
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Стало известно, когда в Москве появится беспилотный трамвай
Ликсутов: в сентябре-октябре в Москве появится беспилотный трамвай
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Беспилотный трамвай в Москве начнет перевозить пассажиров в автономном режиме в сентябре-октябре этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"В сентябре-октябре этого года, мы рассчитываем, что наш беспилотный трамвай уже пойдет в полноценном режиме, начнет работать с пассажирами, где на месте водителя трамвая может уже находиться лицо, которое не имеет специальных прав на управление транспортным средством. То есть трамвай будет ходить в полностью беспилотном режиме, а роль этого человека - это общий контроль, смотреть за тем, как все системы работают, и он в текущую работу уже может и не вмешиваться", - рассказал Ликсутов.
Заммэра отметил, что в планах к 2030 году примерно 30-40% трамвайной сети станет беспилотной, а к 2035 года приблизится к 90% беспилотных технологий в трамвайной инфраструктуре.
"Наш первый беспилотный трамвай проехал уже более 6 тысяч километров по улицам столицы и ни разу не нарушил правила дорожного движения", - добавил Ликсутов.
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