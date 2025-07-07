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ЦБ предложил профучастникам обсудить развитие рынка розничных ПИФов - 07.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ предложил профучастникам обсудить развитие рынка розничных ПИФов
ЦБ предложил профучастникам обсудить развитие рынка розничных ПИФов - 07.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ предложил профучастникам обсудить развитие рынка розничных ПИФов
ЦБ РФ предложил профучастникам обсудить до 1 сентября возможные направления развития рынка розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ), в частности рассмотреть | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T14:20+0300
2025-07-07T14:20+0300
банк россии
общество
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ предложил профучастникам обсудить до 1 сентября возможные направления развития рынка розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ), в частности рассмотреть расширение инвестирования за счет внебиржевых и цифровых финансовых активов (ЦФА), работу ПИФов с повышенным финансовым рычагом и предложения по ускорению операций с паями, следует из сообщения регулятора. Банк России проанализировал и обобщил в опубликованном на своем сайте докладе накопленную правоприменительную практику на рынке розничных ПИФов, международный опыт, а также инициативы участников рынка и предлагает обсудить возможные направления развития этого сегмента. "Одним из векторов развития может быть расширение инвестиционных возможностей розничных фондов. Предлагается увеличить перечень неторгуемых на бирже ценных бумаг, в которые они могут вкладываться, но установить лимит. Также в списке доступных для ПИФ объектов для инвестирования могут появиться ЦФА. Для этого потребуется создать правовую базу, а также разработать порядок обособления и хранения таких активов. Но начать инвестировать в них розничные фонды смогут не сразу, а со временем", - говорится в сообщении. "Участники рынка в том числе предлагали создать возможности для появления в России фондов с повышенным финансовым рычагом. Это заемные средства или производные финансовые инструменты, которые фонд дополнительно использует для получения прибыли", - также сообщает регулятор. Сейчас размер финансового рычага, который может принимать на себя ПИФ для неквалифицированных инвесторов, ограничен суммой в 20% стоимости чистых активов фонда (с возможностью отклонения до 40% в результате рыночных факторов). Банк России считает, что увеличение плеча несет в себе повышенные риски и требует дополнительных мер защиты инвесторов. Всесторонней оценки, по мнению ЦБ, требует идея создания фонда фондов. Сейчас в России управляющая компания не может приобретать инвестиционные паи одного ПИФ под ее управлением в состав активов другого ПИФ под ее же управлением. Однако в международной практике есть структуры мастер-фидер фондов - так называют центральный фонд, состоящий из активов, собранных от других фондов под его управлением. Регулятор предлагает обсудить перспективы использования таких структур в России, а также проблемы, которые они позволят решить на рынке коллективных инвестиций. Кроме того, ЦБ предлагает рассмотреть предложения по ускорению операций с паями. "Сейчас процедуры выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев открытых ПИФ, как правило, проходят в срок от 1 до 4 рабочих дней с момента предоставления клиентом всех необходимых документов и проведения оплаты. Предлагается рассмотреть возможность сокращения этого срока, чтобы операции совершались в режиме Т+0 (день в день). Ответы на вопросы, представленные в докладе, замечания и предложения к нему можно направлять до 1 сентября включительно", - резюмировал ЦБ.
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общество
Банк России, Общество
14:20 07.07.2025
 
ЦБ предложил профучастникам обсудить развитие рынка розничных ПИФов

ЦБ предложил обсудить развитие рынка розничных паевых инвестиционных фондов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ предложил профучастникам обсудить до 1 сентября возможные направления развития рынка розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ), в частности рассмотреть расширение инвестирования за счет внебиржевых и цифровых финансовых активов (ЦФА), работу ПИФов с повышенным финансовым рычагом и предложения по ускорению операций с паями, следует из сообщения регулятора.
Банк России проанализировал и обобщил в опубликованном на своем сайте докладе накопленную правоприменительную практику на рынке розничных ПИФов, международный опыт, а также инициативы участников рынка и предлагает обсудить возможные направления развития этого сегмента.
"Одним из векторов развития может быть расширение инвестиционных возможностей розничных фондов. Предлагается увеличить перечень неторгуемых на бирже ценных бумаг, в которые они могут вкладываться, но установить лимит. Также в списке доступных для ПИФ объектов для инвестирования могут появиться ЦФА. Для этого потребуется создать правовую базу, а также разработать порядок обособления и хранения таких активов. Но начать инвестировать в них розничные фонды смогут не сразу, а со временем", - говорится в сообщении.
"Участники рынка в том числе предлагали создать возможности для появления в России фондов с повышенным финансовым рычагом. Это заемные средства или производные финансовые инструменты, которые фонд дополнительно использует для получения прибыли", - также сообщает регулятор.
Сейчас размер финансового рычага, который может принимать на себя ПИФ для неквалифицированных инвесторов, ограничен суммой в 20% стоимости чистых активов фонда (с возможностью отклонения до 40% в результате рыночных факторов). Банк России считает, что увеличение плеча несет в себе повышенные риски и требует дополнительных мер защиты инвесторов.
Всесторонней оценки, по мнению ЦБ, требует идея создания фонда фондов. Сейчас в России управляющая компания не может приобретать инвестиционные паи одного ПИФ под ее управлением в состав активов другого ПИФ под ее же управлением. Однако в международной практике есть структуры мастер-фидер фондов - так называют центральный фонд, состоящий из активов, собранных от других фондов под его управлением. Регулятор предлагает обсудить перспективы использования таких структур в России, а также проблемы, которые они позволят решить на рынке коллективных инвестиций.
Кроме того, ЦБ предлагает рассмотреть предложения по ускорению операций с паями. "Сейчас процедуры выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев открытых ПИФ, как правило, проходят в срок от 1 до 4 рабочих дней с момента предоставления клиентом всех необходимых документов и проведения оплаты. Предлагается рассмотреть возможность сокращения этого срока, чтобы операции совершались в режиме Т+0 (день в день). Ответы на вопросы, представленные в докладе, замечания и предложения к нему можно направлять до 1 сентября включительно", - резюмировал ЦБ.
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