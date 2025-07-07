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В РАПУ сообщили о значительном росте поставок российских удобрений в Индию

В РАПУ сообщили о значительном росте поставок российских удобрений в Индию - 07.07.2025, ПРАЙМ

В РАПУ сообщили о значительном росте поставок российских удобрений в Индию

Россия с начала года поставила в Индию на 42% больше сложных и комплексных удобрений, чем годом ранее, сообщил журналистам президент Российской ассоциации... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T23:08+0300

2025-07-07T23:08+0300

2025-07-07T23:09+0300

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - ПРАЙМ. Россия с начала года поставила в Индию на 42% больше сложных и комплексных удобрений, чем годом ранее, сообщил журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на полях бизнес-форума Россия-Бразилия. "Мы в 1,5 раза перевыполнили изначально обозначенный индийской стороной спрос и уже в декабре-феврале поставили в Индию 1,5 миллиона тонн сложных и комплексных удобрений. В целом, с начала года мы поставили индийским партнерам на 42% больше удобрений, чем в прошлом году", - сообщил Гурьев. Он также отметил, что растут и поставки удобрений из России в африканские страны. За последние три года РФ на 50% нарастила поставки в африканские страны - до 1,9 миллиона тонн в 2024 году. "Причем именно на ЮАР приходится ежегодно до половины всех поставок", - подчеркнул Гурьев. Ранее в июле на полях бизнес-форума Россия-Бразилия заместитель гендиректора по продажам и маркетингу "Фосагро" Михаил Стеркин сообщал, что компания планирует наращивать поставки удобрений на рынки Бразилии, Индии и Африки.

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россия, удобрения, экспорт, рапу